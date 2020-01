I Like Floyd in concerto nella magica cornice del PalaRotari per beneficenza

Un concerto su uno dei palchi indoor più prestigiosi per fare del bene. Giovedì 30 gennaio alle 20.30 i Like Floyd saranno in scena al PalaRotari di Mezzocorona, uno dei contesti musicali più impressionanti della Provincia grazie a una platea che può accogliere fino a 1.100 persone, per un concerto di beneficenza in occasione dei 30 anni della società informatica Sidera Bz Srl.

L’intero ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in favore dell’associazione onlus Il Papavero/Der Mohn Freiwillige Verein di Bolzano e alla Fondazione Hospice Trentino-Onlus.

I “Like Floyd – A Pink Floyd Story” porteranno sul palco rotaliano il loro nuovo spettacolo intitolato “Like The Wall”, pensato e sviluppato in onore all’album dei Pink Floyd “The Wall” che nel 2019 ha compiuto quarant’anni.

Il concerto sarà suddiviso in una prima parte durante la quale verrà suonato un personale “The best of Pink Floyd”, seguito da un secondo spezzone in cui verrà lasciato spazio ai pezzi scelti dall’album “The Wall”, assieme ai filmati video del personaggio Mr. Floyd, ideato e realizzato dal gruppo, che verranno proiettati di pari passo alla scaletta del concerto. Un vero tripudio di musica, luci, colori, immagini, suoni, laser e fumi che tutto avvolgono.

La band dei Like Floyd è composta dal batterista Claudio Torresani, dal bassista Romano Benedetti, dai tastieristi Marcello Depaoli e Giacomo Gamberoni, dalle chitarre Fender Stratocaster e dalle voci di Gianluca Rossi e Nicola Pedron, dalla chitarra acustica e dalla voce di Andrea Debiasi, dal sassofono e dalle percussioni di Angel Ballester Veliz, dai cori con la voce maschile di Efrem Chini e con le voci femminili di Elisa Olaizola, Giovanna Poletti e Linda Redolfi, con la partecipazione straordinaria di Gianni Mascotti alla tromba. La direzione artistica è di Rosario Poletti.

Le prevendite dei biglietti sono acquistabili sul sito www.primiallaprima.it e agli sportelli delle Casse Rurali Trentine.

