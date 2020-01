Con Ianeselli il PATT si sposta all’estrema sinistra. E il centro destra gode

Il Patt lancia la candidatura di Franco ianeselli a sindaco di Trento, sceglie così la terza via: dopo le tentazioni di spostarsi a destra alleandosi con la Lega.

Dopo l’idea di creare col Polo Territoriale un inedito movimento centrista che sarebbe sarebbe potuto essere l’ago della bilancia in caso di ballottaggio, arriva la decisione sposare la sinistra, quella più estrema.

Una scelta che deriva da un evidente coerenza ideologica propria di chi ha le idee, politicamente parlando, chiare. Alla fine la linea di Ugo Rossi l’ha spuntata.

Puntare su Franco Ianeselli vuol dire scegliere la sinistra più estrema. Quella sindacale, dell’Anpi e della sinistra antagonista.

Scegliere una politica dell’accoglienza selvaggia che non si identifica nell’ideologia della base del Patt.

Del resto Ianeselli è in campagna elettorale da quando la Lega ed il centro destra hanno conquistato il governo provinciale, quindi non ci si deve stupire.

La scelta del suo nome è stata mal digerita da Futura che voleva un candidato donna, da molti esponenti del PD che vedono così allontanarsi i consensi dei moderati e metà elettorato degli autonomisti di sinistra del PATT.

Il centro destra gode, ringrazia e si sfrega le mani. Con la scelta di Ianeselli infatti il candidato di centro destra potrebbe con una certa facilità superare il 50% ed insediarsi direttamente a palazzo Thun senza bisogno del ballottaggio.

Dopo l’insediamento della lega dentro il palazzo della regione Ianeselli si è ricordato di essere un sindacalista ed è tornato ad andare in piazza con una presenza frequente che mai si era vista in tanti anni di centro sinistra al potere.

Ovviamente quello di Ianeselli è stato un comportamento strumentale e politico, non certo sindacale e che ha puntato sul settore dell’accoglienza, raccogliendo così i favori dei centri sociali, degli anarchici e di quella sinistra estrema radicalizzata che al capoluogo porta solo parassitismo e danni economici e sociali.

A lui un merito va però riconosciuto, ed è quello di aver sempre giocato a carte scoperte, senza però riuscire a conquistare le simpatie del Pd, di Futura e del centro sinistra in generale.

Gli stessi partiti che già avevano “ trombato” Ianeselli nella corsa a candidato Governatore il 21 ottobre del 2018.

Adesso che arriva il via libera del PATT cosa risponderà la sinistra? Tutto da vedere, perché Ianeselli intercetterà i voti dell’estrema sinistra, ma avrà enormi difficoltà a convincere i moderati e quelli che guardano con simpatia verso il centro.

Quella di Ianeselli, più che una candidatura rischia di trasformasi in un flop.

Le perplessità arrivano anche dal mondo del lavoro dove non tanto Ianeselli, quanto la Cgil in generale, non gode certo di simpatie diffuse.

Curioso diventa il ruolo del Patt. Il segretario Marchiori e i suoi uomini infatti hanno di certo fatto una scelta di unità ma spaccherà ancora di più il partito che in caso di sconfitta potrebbe scomparire.

Come la prenderà il gruppo che fa capo a Panizza, favorevole ad un’alleanza col centro destra?

Come la prenderà Stanchina il cui sogno è quello di fare il candidato sindaco?

Non solo, ma il Patt non ha nemmeno il coraggio di schierarsi apertamente: dichiarando che non parteciperà ad una coalizione, ma appoggerà Ianeselli sulla base di un contratto elettorale ed in cambio chiedono subito la delega alla sicurezza, al decoro ed al rilancio del Monte Bondone.

Cioè lanciano in autonomia una candidatura, ma già pretendono la contropartita: strano modo di fare politica che non rispecchia di certo i valori autonomisti.