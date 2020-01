39 enne muore a Pampeago per una caduta sulla pista da sci

A gestire il bar abusivo dove si vendevano alcolici erano due ragazzi di 17 anni residenti in val di Fiemme.

I Carabinieri di Nova Ponente, nei giorni scorsi sono stati avvisati di un insolito via vai di giovani presso la pista da sci nel comprensorio di Obereggen, i quali sono stati notati con bottiglie, lattine e bicchieri colmi di alcol, in luoghi lontani da bar e locali, con il consumo delle bevande al riparo da sguardi indiscreti.

I militari dell’Arma nel corso del pomeriggio di ieri, hanno impiegato poco tempo nell’individuare un nascondiglio di fortuna, ricavato sotto delle frasche della vegetazione a bordo della pista da sci, dove sono state trovate 54 lattine di birra, 2 bottiglie di plastica da 2 litri contenenti un cocktail di super alcolico già preparato artigianalmente e 4 bottiglie di super alcolici del tipo vodka, nonché diversi bicchieri di plastica.

Data la possibilità di un consumo ed abuso di alcol da parte di minori e giovani (presenti in gran numero in quel momento sul posto) ed in considerazione che nessun esercizio commerciale provvisto di regolare licenza possa aver stipato in tale modo la grande quantità di alcol, tutto il materiale è stato sequestrato.

I militari sospettano che qualcuno – sprovvisto di licenza per la vendita o la somministrazione – abbia organizzato una sorta di bar abusivo finalizzato soprattutto alla vendita ai minori che ovviamente sono impossibilitati ad acquistare presso i normali bar.

I fatti sono stati segnalati alla Procura di Bolzano ed alla procura dei Minori del capoluogo. Nei prossimi giorni continueranno i controlli e l’attività di prevenzione in tutto il comprensorio.

