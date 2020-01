Tesino: al posto dell’ex Bailo un distretto produttivo “green” per fare impresa in montagna

Continuano le lamentele dei cittadini di Pergine Valsugana per lo stato di degrado in cui versa il paese.

La prima segnalazione arriva da Cinzia Rattini e mostra lo stato in cui di trova il vecchio edifico del «Cavalet» ubicato in via Pennella nel pieno centro storico di Pergine

Oltre a essere uno stabile obsoleto in condizioni davvero precarie dove si notano molte crepe lungo tutta la facciata, «a terra trovi questo schifo di escrementi di piccioni – sottolinea Cinzia Rattini allertata da alcuni cittadini – che si sono appropriati dello stabile da tanto tempo. Davanti è stata installata appositamente per le feste di Natale anche una struttura facente parte del mercatino di Natale: la galleria dei Canopi. E non è un bellissimo colpo d’occhio quello che si vede proprio all’ingresso del Centro storico»

La seconda segnalazione riguarda lo Stadio del ghiaccio in località Vigalzano dove viene denunciata una grave carenza igienica dei servizi in generale.

I gabinetti senza chiave, urina per terra un po’ dappertutto, illuminazione completamente fuori uso, niente carta igienica e per asciugarsi le mani. Questo il grado dei servizi che viene denunciato. «Uno stadio che è migliorato nel tempo, ma che è sensibilmente peggiorato sotto l’aspetto dei servizi, e ci vorrebbe così poco….» – evidenzia un cittadino

Per concludere arrivano delle lamentele anche per lo stato di abbandono delle scalinate che portano dal Tegazzo al Castello uno dei bellissimi percorsi in mezzo alla natura che Pergine offre. Lo stato della strada è così ormai da molti mesi.

Alcune delle lamentele sono state pubblicate sulla pagina social «Te sei de perzen…»

Nelle due riunioni organizzate tra i commercianti e l’amministrazione comunale per cercare di trovare delle soluzioni per l’abbandono del centro storico si era parlato anche di questo.

Pare però che per il momento le parole non si siano tramutate in fatti visto che la situazione è peggiorata.