Nanno, furgoncino esce di strada e finisce nel rio: tre persone portate in salvo

Un’illuminazione tutta nuova per la passeggiata in località Albarè. A Marilleva Millequattrocento è presente un percorso su strada, in parte sterrata, che si presta a passeggiate adatte a grandi e piccoli, percorribile anche con bimbi in carrozzina non presentando particolari difficoltà, e che, accedendovi dal tornante a monte del Residence Lores, si inoltra per la lunghezza di circa un chilometro e mezzo in una rigogliosa abetaia. (altro…)

Pubblicità Pubblicità