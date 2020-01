Dolomiti Energia Trentino: i bianconeri domenica sera in campo a Pistoia contro l’OriOra nel primo turno del girone di ritorno

I bianconeri aprono il girone di ritorno sul campo dei toscani, che in casa hanno già fermato, fra le altre, Cremona e Venezia: palla a due domenica alle 20.45, diretta RAI Sport anche in Club House Aquila Basket in piazzetta Lunelli.

I numeri (punti per possesso) dicono che la Dolomiti Energia Trentino ha l’ottavo attacco e la sesta difesa della Serie A, ma ciò non le è bastato per far parte delle otto che si giocheranno le Final Eight di Coppa Italia a metà febbraio: per restare nel gruppone che chiude la zona playoff i bianconeri sono chiamati ad alzare ancora il proprio livello di gioco e dare ulteriore continuità a quanto di buono mostrato nelle due vittorie con Trieste e Varese, ma anche nelle due brucianti sconfitte contro “big” come Bologna e Darussafaka.

Gennaio può essere il mese chiave per i bianconeri sotto tanti punti di vista, dato che da qui alla pausa di febbraio ogni partita di campionato sarà intervallata da vere e proprie “imprese impossibili” contro le grandi avversarie della Dolomiti Energia nelle Top 16 di 7DAYS EuroCup. Il 15 gennaio alla BLM Group Arena c’è il Partizan, il 21 tocca alla Virtus Bologna, il 4 febbraio il Darussafaka: con il mini-abbonamento Top 16 disponibile online e all’Aquila Basket Store siete certi di non perdervi nemmeno un istante delle grandi notti europee!

L’OriOra Pistoia sta combattendo con orgoglio e qualità per mantenere la categoria, e lo sta facendo trasformando il proprio campo in un autentico fortino davvero difficile da violare: fra le mura amiche i biancorossi di coach Michele Carrea hanno vinto 5 partite su 8, sconfiggendo fra le altre anche squadre di vertice come Cremona e Venezia.

Terran Petteway (tradizionalmente caldissimo contro Trento) e compagni in casa si trasformano, visto che i numeri dicono che segnano 10 punti in più (quasi 80 di media) tirando con percentuali migliori da tutte le posizioni del campo e facendo girare anche meglio il pallone: la spinta del palazzetto toscano insomma renderà per la Dolomiti Energia le cose ancora più difficili.

I bianconeri contro Pistoia hanno vinto le ultime sei partite ufficiali, tutte nella regular season di Serie A: si va dal 99-91 della BLM Group Arena del 18 marzo 2017 (27 punti di Devyn Marble) fino al 25 settembre 2019, quando nella prima giornata di campionato la Dolomiti Energia ha battuto i toscani 88-75 grazie ai 27 punti di Blackmon e ai 16 di Knox.

La striscia di sei vittorie consecutive di Trento è cominciata dopo la… striscia di triple di Terran Petteway nell’ultima sfida vinta da Pistoia, il 20 novembre 2016 (43 punti e 10 triple a bersaglio per la guardia USA). Nei confronti al PalaCarrara, 3-2 il bilancio in favore dei bianconeri (9-3 quello complessivo).

