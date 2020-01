Una nuova illuminazione per la passeggiata in località Albarè, a Marilleva 1400

Un’illuminazione tutta nuova per la passeggiata in località Albarè. A Marilleva Millequattrocento è presente un percorso su strada, in parte sterrata, che si presta a passeggiate adatte a grandi e piccoli, percorribile anche con bimbi in carrozzina non presentando particolari difficoltà, e che, accedendovi dal tornante a monte del Residence Lores, si inoltra per la lunghezza di circa un chilometro e mezzo in una rigogliosa abetaia.

Lungo la passeggiata si trovano anche diverse panchine e tavoli fissi, per questo l’amministrazione comunale ha deciso di incentivare l’utilizzo del percorso apportando un’idonea illuminazione, che permetta di effettuare passeggiate anche in orari serali, garantendo al turista e al residente la sicurezza necessaria.

Allo stesso tempo l’idea dell’amministrazione di Mezzana è quella di valorizzare anche dal punto di vista architettonico ed estetico la passeggiata, attraverso la ricerca di soluzioni che possano coniugare l’aspetto esteriore unitamente a quello di illuminazione.

Pubblicità Pubblicità

Per questo motivo è stato incaricato l’architetto Cristina Mayr, con studio a Trento, della redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto d’illuminazione della passeggiata in località Albarè, per un importo contrattuale di 16.307,36 euro complessivi, oneri previdenziali e fiscali inclusi.

Pubblicità Pubblicità