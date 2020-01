La “Befana” di CasaPound arriva negli ambulatori pediatrici e nelle case famiglia del Trentino

In questi giorni, in occasione della Befana, gli attivisti di CasaPound Italia hanno consegnato in diversi ambulatori pediatrici e case famiglia del Trentino i giocattoli raccolti nelle ultime settimane per i bimbi meno fortunati.

L’obiettivo è stato quello di regalare un sorriso ai più piccoli “perché la Politica è anche e soprattutto aiuto concreto e solidarietà“, ha sottolineato il responsabile provinciale Filippo Castaldini.

La raccolta di giocattoli e vestiti possibilmente nuovi o in buono stato, viene effettuata ogni anno in tutta Italia dai militanti della tartaruga frecciata per “promuovere il senso di cooperazione e beneficenza che spesso viene trascurato in una realtà dove prevalgono individualismo e consumismo”.

Pubblicità Pubblicità

Per il quarto anno di fila si è quindi dato il via a questa iniziativa e anche per il 2019 sono stati moltissimi i giocattoli distribuiti ai bambini più bisognosi, grazie alla rete creata con i cittadini.

“Un ringraziamento – conclude Castaldini – va alla sensibilità dei trentini che hanno partecipato alla nostra raccolta, un gesto che vuole essere un segnale di solidarietà nei confronti di tutte le famiglie in difficoltà, perché soprattutto in queste occasioni di festa, riconoscano nei propri concittadini un sostegno”.

Pubblicità Pubblicità