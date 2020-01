Inquinanti in atmosfera: in Trentino situazione nella norma

Nonostante il tempo stabile e l’assenza di precipitazioni, le concentrazioni di PM10 in tutte le stazioni della rete provinciale sono risultate al di sotto del valore limite di media giornaliera, sia nel periodo prenatalizio sia in questi giorni.

Inoltre, in base ai dati forniti da APPA – Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente -, i valori positivi misurati anche in questi giorni confermano peraltro un trend in miglioramento che, all’incirca a partire dal 2007-2008, vede in progressiva diminuzione il numero di giornate critiche per la qualità dell’aria in provincia di Trento, con il conseguente rispetto del valore limite per le PM10 ormai dal 2013.

Le condizioni meteorologiche di queste ultime settimane e giorni, caratterizzate da bel tempo stabile, assenza di precipitazioni, scarsa ventilazione e, da ultimo, moderate situazioni di inversione termica nelle valli, costituiscono il presupposto ideale e favorevole per l’accumulo degli inquinanti in atmosfera.

E’ quanto sta accadendo nelle regioni del Nord Italia, e in particolare del Bacino Padano, dove i valori di concentrazione del particolato sottile PM10 sono in questi giorni diffusamente ed abbondantemente superiori al limite. Di contro la situazione in Trentino risulta essere del tutto nella norma, sia nel periodo precedente alle festività natalizie, sia a tutt’oggi.

Valori che confermano un trend in miglioramento, dal punto di vista delle giornate critiche per la qualità dell’aria a partire dal 2007-2008 e, soprattutto, il rispetto del valore limite per le PM10 fin dal 2013.

Nel 2019 tale diminuzione è risultata ancora più evidente: rispetto agli anni precedenti si è registrato infatti il numero minore di giornate di superamento del limite di media giornaliera praticamente in tutte le stazioni di misura e, per la prima volta, le stazioni di Trento al Parco Santa Chiara e della Piana Rotaliana non hanno registrato alcun valore eccedente nell’arco dell’intero anno.

