Guerra medio oriente: «La mia generazione non è pronta per questa politica»

Signor Direttore,

ho letto attentamente la lettera inviata al suo giornale da Claudio Forti intitolata: «Antisemitismo e anticristianesimo, due pesi e due misure»

Conosco perfettamente la realtà della minoranza cristiana cattolica che vive nei paesi di religione islamica.

Questa popolazione subisce brutalità e angherie giornalmente. Anche quando si reca a comprare il pane.

Sono testimone di molti avvenimenti, non da turista, ma da residente per motivi di lavoro, dal Medio Oriente fino al Pakistan, la realtà non è mai stata accennata nelle omelie del papà.

Mai una parola da Cristiano rivolte ai cristiani che in silenzio soffrono.

Nel contempo dal balcone di invita all’accoglienza del popolo islamico naturalmente. I cristiani che rimangano pure la dove sono.

Dunque non possiamo arrabbiarci e nemmeno farci domande perché dobbiamo subire in tutti i campi due pesi e due misure. Meglio chiudere così.

Papà Ratzinger vedeva molto lontano. Grazie per l’attenzione, auguri a lei per il nuovo anno. Aggiungo un grazie per l’equità della sua redazione. Giornalisti così oggi sono rari. Raccontare i fatti come sono in realtà. Auguri a tutti.

Giuliana G