Dolomiti Energia Trentino: i binconeri sconfitti dal Darussafaka a Istanbul

Con la partita di domenica 5 gennaio 2019 si è chiuso anche il girone di andata di una stagione iniziata con grande difficoltà, per una squadra che, durante la pausa estiva, ha subito numerosi cambiamenti sia tra i componenti del team che nello staff.

Scendere in campo contro la Virtus non sarebbe stata una passeggiata si sapeva, ma di certo quella di domenica 5 gennaio è stata una partita che ha visto in campo un’Aquila Basket affiatata e con il coltello tra i denti, pronta a combattere. Un’Aquila che, forse, abbiamo visto ben di rado in questo girone di andata.

I magistrali Gentile, Kelly e Blackmon, appoggiati dai due pilastri Craft e Forray, hanno trascinato una Trento pronta a tutto, fino a sfiorare la vittoria e crollare solo negli ultimi istanti di fronte alla innegabile forza della capolista.

I mesi scorsi, però, non sono stati facili: dopo un brillante inizio di stagione, i trentini sono sprofondati in un periodo dove si sono alternate brucianti sconfitte a ottime vittorie come, ad esempio, quelle contro il Galatasaray e il Prokom Gdynia in Euro Cup e contro Brindisi e Varese in Serie A. Un team acerbo, ricco di talenti che però doveva ancora amalgamarsi: insomma, un grande potenziale ma con un manuale di istruzioni non del tutto ben compreso.

A meno di 48 ore della prima partita nella Top16 in 7DAYS EuroCup e a pochi giorni dalla prima partita del girone di ritorno, Trento sembra aver cominciato a trovare un suo equilibrio all’interno delle proprie gerarchie.

Tuttavia, restano ancora alcuni dubbi: Knox non sembra essere quello di inizio stagione, anzi, sembra quasi aver scaricato le energie, mentre il giovane George King non ha ancora trovato un suo spazio all’interno delle rotazioni scendendo in campo solo per un minutaggio davvero irrisorio.

E se da Pascolo, che sta dimostrando essere sulla giusta via per tornare alla forma di un tempo e da Mezzanotte non possiamo pretendere troppo data la giovane età ed esperienza effettiva in Serie A ed Euro Cup, lo stesso non possiamo dire di Mian, che alterna prestazioni eccelse a partite in cui sembra quasi totalmente assente.

In ogni caso, è innegabile che in queste ultime partite ci sia stata una ripresa generale del team trentino. Certo, il girone di ritorno si dovrà svolgere con una concentrazione ed una voglia di fare ancora maggiori, se si vogliono raggiungere la zona Playoff (obbiettivo, ricordiamolo, non impossibile dato che il livello della Lega è piuttosto alto e bilanciato tra le varie squadre) in Lega e un buon risultato in Euro Cup, ma se gli aquilotti sapranno tenere la mentalità #DieHard che abbiamo osservato nelle ultime partite, questo non dovrebbe essere un problema.

Appuntamento ora a mercoledì 8 gennaio a Istanbul con il primo match di Top16 in 7DAYS EuroCup e a domenica 12 gennaio con la prima partita di ritorno contro Pistoia in casa dei toscani.