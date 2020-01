Centri Raccolta Materiali della Val di Sole: ecco i nuovi orari

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Scuole aperte’ sabato 11 gennaio presso il Centro Formazione Professionale UPT (Università Popolare Trentina) in via Jole D’Agostin 2 a Cles, si svolgerà la “Fiera delle Imprese Simulate”, aperta al pubblico dalle 14,00 alle 17,00.

Questa iniziativa è stata voluta e proposta dagli allievi dell’UPT così da poter presentare la loro attività formativa al territorio, ed è rivolta in particolare agli studenti delle scuole medie a scopo orientativo, oltre che ai rappresentanti delle varie categorie economiche; si tratta di una vetrina di aziende simulate create durante l’anno scolastico inserite nel progetto ‘Simulimpresa’.

Il “progetto Simulimpresa” attivato gradualmente fin dal primo anno di scuola (90 ore in prima, 190 in seconda, 200 in terza) rappresenta l’applicazione di una metodologia attiva di formazione attraverso la quale si riproducono situazioni reali di lavoro. Ogni classe del Centro costituisce un’azienda simulata regolarmente iscritta presso la ‘Centrale Nazionale di Simulazione di Ferrara’, ne sceglie il nome e l’attività economica, riproducendo il settore amministrativo dell’impresa, strutturato in otto uffici, coordinati da un Direttore.

Pubblicità Pubblicità

Nel laboratorio di Simulimpresa si dà vita ad una serie di operazioni ‘reali’, collegandosi ad una rete internazionale formata da oltre 5.000 imprese simulate di 42 diverse nazioni, delle quali 500 circa in Italia.

Tutta l’attività viene gestita dagli allievi della classe, condividendo responsabilità, problematiche e successi.

Pubblicità Pubblicità

Con la simulazione d’impresa lo studente è chiamato ad essere parte attiva e responsabile all’interno di una azienda, assumendo un ruolo di partecipazione nell’azienda: la contabilità e il bilancio, l’organizzazione, gli adempimenti amministrativi e fiscali, la gestione commerciale interna e internazionale, i finanziamenti, gli investimenti, i rapporti con le banche, l’applicazione dell’ICT. In sintesi, lo studente deve concorrere a elaborare scelte e prendere decisioni; deve adempiere agli obblighi di legge in un quadro di operatività simulata molto simile alla realtà.

A questo scopo sono operanti 5 imprese virtuali nel settore del commercio o dei servizi, in un spazio dedicato, che riproduce materialmente l’organizzazione tipica di una azienda nelle funzioni amministrative, finanziarie e commerciali.

Pubblicità Pubblicità



Anche quest’anno l’impresa simulata ‘Mela e più’ (Classe Terza Operatore Servizi di Impresa) parteciperà alla Fiera Internazionale delle Imprese Simulate organizzata a Praga che avrà luogo dal 17 al 21 marzo prossimo. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere e relazionarsi con Imprese Simulate di tutta Europa, intrecciare rapporti commerciali e condividere strategie di marketing con colleghi studenti di scuole professionali ed istituti tecnici.