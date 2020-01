Rovereto: caso di tubercolosi polmonare al Liceo Rosmini, avviate le misure preventive

È un botta e risposta infinito quello fra Marco Pompermaier e il sindaco di Calliano Lorenzo Conci.

Dopo le critiche dell’ex sindaco alla giunta sul costo dello sgombero della neve raddoppiato rispetto alle previsioni e la replica del Sindaco accusato di aver lasciato un’eredità pesante durante i 5 anni della sua amministrazione arriva la contro replica di Pompermaier.

«Mi preme prima di tutto sottolineare, ed invitare Conci a capire, che non sono io l’avversario da abbattere, il prossimo Sindaco di Calliano sarà Stefano Battisti. Non è una guerra, questa, tra me e Lorenzo Conci e non è una sfida a chi è il più bello, il più bravo o il più giovane, ma è solo da parte mia e del gruppo consiliare de “La Tua Calliano”, un modo democratico come gruppo consiliare d’opposizione di rilevare le note stonate dell’Amministrazione Comunale che pagano comunque i cittadini di Calliano» – Comincia così la nota in replica di Pompermaier

Secondo l’ex Sindaco la replica di Conci contiene risposte inesatte e fuorvianti atte solamente all’accanimento tra le due persone.

Pompermaier ammette che le entrate IMIS erano, nella scorsa legislatura, più rilevanti «ma sono state utilizzate come qualsiasi amministratore degno di questo nome lo fa, per le esigenze della comunità in parte corrente, non può ora dopo quattro anni e mezzo, Conci fare il piagnone e dire il mio fallimento non è colpa mia motivandolo col fatto che gli ho lasciato in eredità una situazione difficile da gestire.» – Precisa l’ex sindaco

«Anch’io, quando sono diventato Sindaco, e l’ho fatto per dieci anni di questa Comunità – aggiunge ancora – non mi sono mai permesso di accusare nessuno dei miei predecessori per la situazione economica che ho trovato e mi sono rimboccato le maniche per lavorare indefessamente ed incessantemente per la mia Comunità. Non sono andato a mendicare aiuti alla Provincia per difficoltà di bilancio, se non per i lavori ed i servizi di cui necessitava la Comunità di Calliano. Ricordo ancora a Conci che se è stato oppresso in questi anni da una difficoltà di bilancio, sull’area “ex Rospocher” poteva, anziché stralciarla, continuare con la nostra soluzione sull’area che permetteva di avere una notevole entrata in parte corrente».

Conci aveva accusato Pompermaier di avere lasciato in eredità parcelle arretrate per 120.000 euro legate alle consulenze: «io capisco che ormai senta la campagna elettorale vicina – replica Pompermaier – ma la verità è che una parte di quella somma è stata spesa per una causa fatta, e lo rivendico con orgoglio, da parte del Comune di Calliano contro l’impresa Martinelli e Benoni per la costruzione del centro servizi, e grazie a quella causa vinta il comune di Calliano ha ricevuto circa 150.000 euro. L’altra parte dei 120.000 euro sono spese per consulenze richieste dall’allora Segretario Comunale dott. Fasanelli con il quale più di una volta ho dovuto discutere contestandogli il fatto che quelle consulenze arbitrarie avessero dei costi e su questo sono stato confortato anche, durante un Consiglio Comunale, dal Consigliere di maggioranza Luisa Guizzardi, ora dimissionaria».

E ancora: «Di questo aspetto ne ho parlato in Consiglio Comunale, ancora ad inizio legislatura e mi sono offerto, perché la cifra mi sembrava irragionevole, di partecipare assieme alla Giunta Comunale ad un incontro con il legale che chiedeva questa cifra perché per me era esagerata, ed anche perché ogni liquidazione di denaro pubblico deve essere sostenuta da una delibera o una determina e da un impegno di spesa ma la mia proposta non è stata accettata. Concludo invitando Conci a non perdere tempo, in questa diatriba politica, lui pensi ad amministrare al meglio il paese, – termina Pompermaier – e d’ora in poi con il nostro candidato Sindaco si confronti su quello che è meglio per la nostra Comunità».