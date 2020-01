M5S, al via i procedimenti dei probiviri contro i «morosi». Spiccano i nomi di Fraccaro e Fico

Come riporta questa mattina il quotidiano Dolomiten, la copertura che la compagnia di assicurazione prevede per l’incidente di Lutago del 5 gennaio scorso potrà raggiungere dei massimali che probabilmente non copriranno l’intera somma dovuta ai danneggiati.

“Con 17 vittime tra morti e feriti, il risarcimento va oltre il bonus malus – ha affermato Michael Pichler, avvocato del Foro di Bolzano – . E per quanto possa sembrare incredibilmente cinico, dal punto di vista assicurativo una morte accidentale è più economica di una persona rimasta in vita e gravemente ferita“.

La somma massima assicurata per il sinistro sarà divisa tra tutte le vittime e forse il fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali pagherebbe anche i conducenti che non hanno sufficiente copertura assicurativa, come nel caso dell’operaio pusterese autore del disastro, Stefan Lechner. Il giovane è responsabile della differenza. Ciò significa che con tutta la tragedia umana, sarà probabilmente difficile riscuotere tutti i danni. In questa tragedia hanno perso tutti“, dice Pichler al Dolomiten.

Pubblicità Pubblicità