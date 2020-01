Influencer invia foto di nudo in cambio di donazioni per l’Australia. Raccolti 700 mila dollari

E’ previsto per domani l’interrogatorio di garanzia con convalida dell’arresto per Stefan Lechner, (foto) il 27enne operaio di Chienes che lo scorso 5 gennaio, sotto l’effetto di alcolici, ha causato l’incidente in cui hanno perso la vita 7 giovani tedeschi.

L’ultima vittima, la 21enne Julia Sophie Hein, è deceduta ieri nella clinica universitaria di Innsbruck, gli altri 6 sono invece morti sul colpo la mattina del sinistro, avvenuto poco dopo l’una.

La ragazza era guarita qualche tempo fa da un tumore. La sua storia sembra quasi predestinata.

Pubblicità Pubblicità

Complice l’alta velocità, Lechner ha travolto complessivamente 17 persone appena scese dal nightliner che da un locale notturno di Cadipietra le aveva portate in prossimità degli alberghi nei quali temporaneamente risiedevano.

Sono in aggiornamento alle condizioni di salute dei giovani feriti nell’investimento di Lutago, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comunica che allo stato attuale 2 pazienti si trovano ancora in trattamento di terapia intensiva: uno nell’Ospedale di Bolzano in condizioni cliniche assai critiche, un altro in condizioni stabili nell’Ospedale di Brunico.

Inoltre al momento vi sono altri 4 pazienti ricoverati, tutti in fase di miglioramento delle condizioni cliniche (1 paziente ad Innsbruck, 1 paziente a Brunico, 2 pazienti a Bressanone).

Sono finora 7 le vittime accertate del tragico incidente: l’ultima, una ragazza di appena 21 anni, è deceduta ieri pomeriggio nel reparto di terapia intensiva della clinica universitaria di Innsbruck.

Pubblicità Pubblicità