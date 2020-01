Castelfondo: pannelli di legno crollano addosso ad un falegname, grave 27 enne

Ieri mattina poco dopo le 9.00 un ventisettenne di Brez è stato colpito da alcuni pannelli di legno che stava spostando nella sua falegnameria a Castelfondo.

L’uomo, titolare della falegnameria insieme ad un socio, stava spostando i pannelli dall’altra parte del capannone.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Cavalese e degli ispettori dell’Uospsal (unità operativa per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) il 27 enne sarebbe inciampato cadendo in avanti sui pannelli, che gli sono crollati con tutto il loro peso sulle gambe e sulla schiena.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Castelfondo, di Fondo e i sanitari dell’Associazione volontari trasporto infermi di Fondo.

Da Trento è arrivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco. L’uomo è stato quindi elitrasportato all’ospedale Santa Chiara. E’ in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Il 27 enne ricoverato nel reparto di neurochirurgia ha subito la frattura della colonna vertebrale nella parte bassa e potrebbe avere dei danni permanenti. Il team dei medici del santa Chiara sta analizzando la sua situazione che nelle prossime ore potrebbe avere un’evoluzione, speriamo in meglio.

In Italia sono 997 le vittime sul lavoro del 2019. Questo il luttuoso bilancio da gennaio a novembre.

Una strage che, purtroppo, rimane ancora silenziosa, nonostante la cronaca tratti quotidianamente gli infortuni mortali che si verificano nei luoghi di lavoro da Nord a Sud del Paese.

La regione in cui si muore di più in Italia è la Lombardia con 154 decessi totali. Il Trentino Alto Adige con 29 morti nel 2019 risulta essere più a rischio che altre regioni.

A mietere più vittime in occasione di lavoro sono: il settore delle Attività Manifatturiere (107) e quello delle Costruzioni (con 103 decessi). Seguono: Trasporto e Magazzinaggio (77) e Commercio, Riparazione di Autoveicoli e Motocicli con 43 casi.

La fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro totali è tra i 50 e i 59 anni (339 su 997).