Cai – Sat: aperte le iscrizioni ai corsi di sci alpinismo

È stata la prontezza di riflessi di Marco Cantaloni ad immortalare il camoscio posizionato tranquillamente sopra la galleria di Cadine mentre guarda il traffico.

Ieri mattina Cantaloni stava salendo da Trento verso Cadine quando ha notato l’animale che ogni tanto, specie in inverno scende a quote basse ma difficilmente in luoghi rumorosi e trafficati.

Si è fermato a bordo strada e lo ha fotografato nella direzione opposta mentre guardava le macchine dirette verso Trento.

Pubblicità Pubblicità

Il camoscio alpino vive di solito a quote comprese tra gli 1.000 e i 2.800 m di altitudine e come detto è difficile vederlo a quote così basse.

Il suo habitat ottimale è costituito da ambienti con vegetazione aperta, le praterie alpine di alta quota (sopra i 2.000 m).

In inverno (novembre-marzo) il camoscio scende a quote inferiori e tende a preferire zone a vegetazione arborea rada (ad esempio boschi di larice) e con esposizioni ad alto irraggiamento solare (Est e Sud-Est), intervallati da versanti ripidi e rocciosi, dove si accumula poca neve. In queste aree riesce a nutrirsi e a spostarsi con minor dispendio di energie rispetto alle zone dove la coltre nevosa è più spessa.

Oggi il camoscio è presente nei sistemi montuosi del centro e del sud dell’Europa. Agli inizi del 1900 è stato introdotto in Nuova Zelanda. In Italia il camoscio è diffuso sui pendii montani delle Alpi con una popolazione che nel 1995 contava più di 100.000 unità ed è in espansione.

Pubblicità Pubblicità



La maggiore presenza di individui è riscontrabile nelle province di Belluno, Trento e Bolzano ed in Piemonte, nei cui territori risulta al momento concentrato il 62% dei camosci alpini italiani.