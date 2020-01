Ancora cervi in Val di Sole: filmati di notte in piazza a Cogolo

Sembra proprio che in Val di Sole i cervi siano numerosissimi: dopo l’avvistamento della settimana scorsa nei dintorni di Mezzana, questa volta sono stati ripresi nel centro del paese di Cogolo. A girare il video, questa notte 8 gennaio, un camionista che con uno di loro aveva avuto un non proprio piacevole incontro proprio in Val di Sole nei pressi di Malè; infatti nella nottata del 16 dicembre scorso, si era già scontrato con un cervo femmina, e subito dopo di lui un pullmino ne aveva investito un altro. (Qui l’articolo)

La presenza così frequente di questi animali è probabilmente dovuta alla fame, per cui scendono fino ai centri abitati cercando di procurarsi del cibo.

Si raccomanda quindi a tutti gli automobilisti la massima prudenza, soprattutto a coloro che lavorano o viaggiano di notte, in particolare sulle strade di montagna poco trafficate, anche perchè un cervo adulto arriva a pesare fino a 220 Kg. e anche oltre, quindi uno scontro potrebbe essere fatale per il guidatore, come purtroppo successo già diverse volte nella nostra regione.

