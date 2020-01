Strage Lutago, l’assicurazione non copre tutti i danni. Gli avvocati: “Qui hanno perso tutti”

Mentre l’Iran prepara un nuovo corteo funebre in memoria del generale Soleimani dopo quello di ieri a Teheran, in cui una folla quasi oceanica di persone ha sfilato in lutto per le strade cittadine, i leader europei di Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono a Teheran di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 contro Bagdad.

A margine di questa delicatissima situazione internazionale, in Italia, il Premier Giuseppe Conte auspica fortemente un’azione europea per evitare un escalation delle ormai conclamate tensioni tra USA e Iran e assicura deciso: “ I nostri soldati restano nelle zone”.

L’Italia infatti, è già presente in Iraq nel quadro della coalizione antiterrorismo e senza dubbio in questa delicata fase le decisioni dell’U.E assumeranno un ruolo cruciale.

Il Premier si sofferma anche sulla Libia, respingendo l’accusa di vaghezza del governo sottolineando la linea tenuta fin ora “ Non crediamo che intervenire ora militarmente a favore dell’uno o dell’altra parte possa contribuire alla stabilità”.

In vista alla verifica che dovranno affrontare i partiti di maggioranza, Conte tocca anche i più sensibili temi interni, a partire dal vertice sulla giustizia: “ Bisogna lavorare fianco a fianco per realizzare alcune riforme essenziali” dice il Premier che difende l’impianto della nuova prescrizione ma ammette di essere preoccupato delle recenti fuoriuscite del Movimento Cinque Stelle.

Le distanze e le tensioni all interno della maggioranza accentuate forse dalla grave situazione internazionale rimangono comunque nette e forti, non solo per quanto riguarda la prescrizione di autostrade ma anche per altri delicati temi, come la legge elettorale di cui si parla già di un accordo di un proporzionale con sbarramento al 5% che accontenterebbe soltanto una parte della maggioranza, il PD.

