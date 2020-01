Sporminore, entro il 31 gennaio le prenotazioni dei posti al parcheggio coperto di via Don Giuseppe Maurina

Il sindaco di Sporminore Giovanni Formolo, tramite un avviso pubblicato nella bacheca e all’albo comunale, ha ricordato che il 31 dicembre scorso sono scadute le autorizzazioni all’occupazione di un posto riservato nel parcheggio coperto di via Don Giuseppe Maurina.

Chi fosse intenzionato al rinnovo dell’autorizzazione, dovrà provvedere al pagamento in forma anticipata del canone relativo al parcheggio per l’anno 2020 (validità 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020) pari a 300 euro Iva inclusa sul conto della tesoreria comunale (Iban: IT 02 U 003599 01800 000000133775 Cassa Rurale Val di Non – sportello di Sporminore) entro e non oltre il 31 gennaio prossimo.

Una volta effettuato il pagamento, ci si potrà recare agli uffici comunali muniti della ricevuta per ritirare il tagliandino relativo all’anno 2020, da esporre sul veicolo.

In caso di rinnovo vengono confermati i posti assegnati tramite l’estrazione avvenuta il 29 dicembre 2016 e con le successive assegnazioni. Il pagamento non effettuato entro il 31 gennaio 2020 sarà inteso come rinuncia al posto riservato, il quale tornerà a disposizione del Comune.

Per chi fosse interessato, sono disponibili ancora alcuni posti auto riservati: le richieste verranno accolte in base all’ordine d’arrivo e fino ad esaurimento degli stessi, che verranno assegnati d’ufficio dal Comune. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici comunali.

