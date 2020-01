Polfer: 500 persone identificate durante le festività natalizie nelle stazioni ferroviarie

È ufficialmente riaperto al traffico da oggi il tratto di via Esterle compreso tra l’incrocio con via del Travai e l’incrocio con via Borsieri, chiuso dal 1° ottobre 2018 per permettere i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pertinenziale con 53 posti auto su tre piani.

Sono stati inoltre ripristinati i parcheggi a raso (16 in totale, ne sono stati persi solo tre per realizzare la rampa d’accesso) e la pista ciclabile sul marciapiede lato ovest.

Rimane invariata la viabilità rispetto alla situazione precedente ai lavori, la strada sarà infatti nuovamente percorribile a senso unico in direzione da via Travai a via Borsieri.

Pubblicità Pubblicità

Con questo parcheggio il totale dei posti auto nei parcheggi pertinenziali della città sale a circa 500 in linea con le indicazioni del Piano Urbano della Mobilità.

Torneranno in via Esterle nel corso del mese di gennaio quasi tutti i posteggi del mercato settimanale che erano stati temporaneamente trasferiti in via Belenzani.

Sono in corso accordi con le associazioni di categoria degli operatori, Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, per trovare un’adeguata diversa sistemazione per un paio di bancarelle.

Pubblicità Pubblicità