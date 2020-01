The Telegraph dedica una pagina alla memoria del colonnello Francesco Volpi

The Telegraph, il quotidiano del Regno Unito, fondato nel 1855 dedica oggi un’importante articolo al colonnello Trentino Francesco Volpi morto il 19 novembre all’età di 105 anni. (qui articolo)

L’articolo è apparso sia nella versione online che su carta stampata.

Un articolo che commemora l’eccezionale record di anni di volo del Comandante Francesco Volpi, mancato lo scorso 19 novembre. Per lui e per la nostra città si tratta di un importante riconoscimento a livello internazionale.

Pubblicità Pubblicità

Nel titolo il tabloid britannico evidenzia le 236 missioni operative svolte durante la guerra da Volpi e i suoi quasi 85 anni al controllo dei voli.

La licenza del colonnello Volpi risale al 1935 – ricorda The Telegraph – e ha solcato i cieli fino all’età di 99 anni. Il giornale cita poi Trento dove per festeggiare ogni suo compleanno prendeva il volo sopra il capoluogo.

Vengono citate anche le Dolomiti ed i suoi meravigliosi squarci che incantavano il colonnello nei suoi viaggi aerei.

Francesco Volpi era nato a Trento nel Torrione di piazza Fiera, ed aveva ricevuto il brevetto nel 1935: si dice unico pilota in Europa e secondo nel mondo che può vantare 80 anni di attività di volo ininterrotta.

Pubblicità Pubblicità



Colonnello pilota di S.79 durante la seconda guerra mondiale venne impegnato maggiormente sul fronte Russo.

Ottiene la Medaglia di Bronzo al VAMP per il suo prodigarsi incessante tra l’aeroporto base ed i punti più avanzati del fronte, in momenti di particolare emergenza, per il rifornimento tempestivo alle truppe operanti di materiali urgenti e strategici.

Fondatore dell’A.C. Trento, promotore della “Scuola Nazionale di volo in montagna” dell’Aero club di Trento e Direttore per il biennio 1973-1974, ha conseguito nel 1972 l’Abilitazione APNS n. 22 al “1° Corso – Aquila”,Presidente dell’A.A. della sezione di Trento.

Sempre impegnato nella commissione Museo dell’Aeronautica “ G. Caproni di Trento”.

Ci piace ricordarlo in occasione di Festivolare quando stava per ore in piedi, quasi sull’attenti, in mezzo agli aeroplani esposti dandogli vita con i suoi racconti.

Un passato incastonato nel presente, gentile con tutti anzi aspettava con soddisfazione che qualcuno gli facesse delle domande.

Il 19 novembre 2019 poi il suo ultimo volo verso l’infinito che nella sua carriera militare sarà l’unica missione senza ritorno.