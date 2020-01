Il sindaco di Calliano Lorenzo Conci replica a Pompermaier: «Ci ha lasciato un’eredità pesante»

Si terrà oggi per le vie del centro di Rovereto la famosa Corsa delle Befane. L’evento è organizzato dall’associazione S.E.V., Servizi Eventi Volontari, in collaborazione con la “Cooperativa 0464”.

La cooperativa, che quest’anno ha preso le redini del Natale di Luce della città della Quercia, ha sempre dichiarato di avere l’obiettivo di celebrare le virtù della Vallagarina, collaborando sinergicamente con gli enti locali.

La volontà – come hanno spiegato le organizzatrici mentre fondavano la Copperativa- resta quella di rivitalizzare i centri urbani, rilanciare le attività commerciali associandole alla fruizione di momenti di socializzazione della comunità. Sicuramente la corsa non competitiva del 6 gennaio è uno strumento efficace per perseguire l’obiettivo di accendere e illuminare la città con allegria e, perché, no anche con un pochino di magia.

La befana, con il dono onnipresenza, corre tra le vie del centro storico della città, vola sulla scopa e porta doni, ma, soprattutto, insegna ad essere buoni.

Partenza è prevista nel tardo pomeriggio di oggi (dalle 18) da via Roma con arrivo al punto di partenza. Per 5 km i partecipanti, vestiti proprio come la vecchietta della notte più amata dai ragazzi, e accessoriati con un gadget di luce, “voleranno” nel centro storico per giungere ad una calda destinazione. A fine corsa, infatti, ad attenderli sarà un pasto caldo tipicamente trentino.

Il costo di partecipazione è di soli 5 euro, gratuita è invece l’iscrizione per i bambini sotto ai 5 anni. Il percorso non richiede un alto livello di allenamento, lo scopo è quello di divertirsi e non di competere.

I partecipanti passano quindi da Corso Bettini, aggirano i Giardini Perlasca passando da via Piomarta, tagliano il Corso principale arrivando in Via Dante e si dirigono verso il Leno destro. Passando da Piazza Podestà, poi, si ritorna in Via Roma.

Per garantire la sicurezza dell’evento, inoltre, il Comune comunica l’istituzione del divieto di transito su largo delle Foibe e via Roma dalle ore 17.00 alle ore 20.00. In, via delle Scuole, via Mazzini, piazza Battisti, via Orefici, piazza Rosmini, corso Bettini, via Piomarta, via S. Giovanni Bosco, via Rebora, Corso Rosmini (solo attraversamento) via Stoppani, via Garibaldi, via Dante, piazza N. Sauro, via Conciatori, via Bridi, via Calcinari, via Lungo Leno destro, via Lungo Leno sinistro, vicolo Paiari, via S. Maria, piazza Podestà, via della Terra, piazza S. Marco, via Rialto.