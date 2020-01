“I nostri soldati restano”: il Premier italiano fa i “conti” con la delicata situazione internazionale

Un tragedia che ha i connotati di un vera strage quella che è successa poco prima delle 1.30 di stanotte a Lutago in val Aurina.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Brunico hanno arrestato Stefan Lechner l’operaio ventisettenne della val Pusteria che questa notte a bordo della sua AUDI TT si è reso responsabile della morte di sei giovani tedeschi tra i 20 e i 25 anni e ha provocato il ferimento di altre 11 persone, tra cui due altoatesini. (qui articolo). Rischia 18 anni di prigione.

I feriti, di cui 4 in condizioni critiche, sono stati trasferiti presso gli ospedali di Innsbruck, Bolzano e Brunico.

Sul posto immediatamente sono arrivati i militari dell’Arma di Brunico, Campo Tures e Cadipietra, oltre alle ambulanze e l’elisoccorso per i casi più gravi.

L’accusa per il ragazzo di Chienes, che guidava con un tasso di 1,97 g/l, (4 volte oltre il consentito) è ora quella di omicidio stradale plurimo e lesioni gravi/gravissime. L’incidente si è verificato intorno alle 01.20 a Lutago, lungo la strada statale 621 della valle Aurina.

Su quanto successo è intervenuto nel pomeriggio l’avvocato Piergiorgio Assumma, uno dei massimi esperti di omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime – presidente dell’Osservatorio nazionale vittime omicidi stradali (Onvos) che da sempre aiuta famiglie e vittime per far valere i loro diritti.

“Il bilancio dell’incidente di Bolzano ha i connotati di una vera e propria strage. Bisognerà vedere se si tratta di un incidente colposo o doloso. Nel primo caso sarà contestato in via definitiva l’omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza e con l’aggravante dell’uccisione e le lesioni di più persone. Se la ricostruzione dell’accaduto, da parte degli inquirenti resta questa, l’alcol, come sempre, rappresenta una delle prime cause di omicidio stradale”. – dichiara Assumma (foto)

Secondo il presidente di Onvos il porsi alla guida in questo stato è uno dei comportamenti più pericolosi. Vengono infatti sottovalutati gli effetti dell’alcol così come quello della droga.

Nel merito Assumma, continua: “Al momento dobbiamo restare in attesa delle determinazioni della magistratura. Le piste di indagini potrebbero far emergere che non si è trattato di un omicidio colposo. Per questo, però, bisognerà attenderne gli esiti. In quanto presidente dell’Onvos, mi auguro che si allarghi la coscienza sociale. La guida in stato di ebbrezza, la guida sotto effetto di droga o l’uso del cellulare alla guida, insieme all’alta velocità, sono e restano i comportamenti più pericolosi in assoluto”.

Nel 2019 stati ben al di sotto della riduzione del 50% degli omicidi stradali in Italia come era stato previsto.

L’educazione stradale nelle scuole può rappresentare un tassello fondamentale per la lotta contro questa strage silenziosa che avviene quotidianamente sulle strade.

“È opportuno riformare il nostro codice di procedura penale per far sì che il prelievo coattivo del sangue diventi effettivo. Al momento non si può procedere, in tal senso. Il nostro codice prevede che i prelievi coattivi possano essere effettuati solo su peli, capelli o mucosa del cavo orale. Per il sangue ciò non è previsto, nonostante, non ci sia nessuna preclusione di sbarramento neanche da parte della nostra Costituzione”– Conclude il presidente di Onvos

