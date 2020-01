Bonaccini (PD) chiede i soldi ai cittadini emiliani per la sua campagna elettorale. Insorge il web

Matteo Salvini irrompe nelle piazze, nei bar, nelle associazioni; ed è sempre successo di consensi e di pubblico.

«L’occasione è una di quelle che si ripresentano ogni 50 anni» – spiega Salvini a Lugo arrampicato su una sedia davanti ad un caffè.

Doveva essere solo una breve visita la sua, ma la piazza antistante al locale si è riempita subito di folla e allora l’ex ministro dell’interno ha cominciato un breve comizio ironizzando sul titolo dei «compagni» di Repubblica: «Piazze piene ma non pienissime per Matteo Salvini»

Non sono mancate le risate del pubblico e il sostegno ad un Salvini apparso molto sereno e fiducioso. «Il 26 gennaio qui passa il treno della storia che deciderà le sorti dell’Emilia Romagna, dell’Italia e dell’ Europa» – ha attaccato così il suo comizio parlando poi di lavoro, economia, sicurezza, accoglienza e sanità.

Tutt’altro che sereno invece il momento per Bonaccini che chiede i soldi ai cittadini emiliani per sostenere la sua campagna elettorale.

Il candidato della sinistra infatti ha lanciato una raccolta fondi in pieno stile assistenziale della parte che rappresenta. A pagare la sua campagna elettorale insomma dovrebbero essere i cittadini.

Ma la proposta non sembra sia stata molto gradita al popolo dei social e, sotto il post Facebook che annuncia il successo della raccolta (che in poche ore aveva raggiunto 4 mila euro), piovono critiche.

I commenti degli utenti sono quasi 7 mila e i toni di alcuni di questi sono critici e polemici. “ Raccolta fondi??? Ma come state messi… “, scrive un’utente, mentre un altro lo accusa di aver “ fatto tre volte il giro del mondo sicuramente coi soldi della regione e vuole ancora un contributo “.

Ma Bonaccini non ci sta e risponde per le rime a chi lo attacca sul web: “ Cosa vuole insinuare? Vuole che ci vediamo direttamente in tribunale?” , chiede commentando un post di critica, “Vuole insinuare qualcosa? Ci vediamo in tribunale? Scusi i 49 milioni di euro? “, risponde a un altro.

Così, si ripete la minaccia di una querela, oltre a chiamare in causa i soldi dei rimborsi elettorali leghisti (i famosi 49 milioni), chiedendone conto a chi commenta il suo post. Non solo. A chi sostiene che Bonaccini abbia fatto “ il giro del mondo con i soldi della Regione “, il candidato regionale replica di aver sempre viaggiato in classe economy.

Invece, a chi vede la raccolta fondi come l’ultima spiaggia, sostenendo che, se si è arrivati fino a questo punto “non è vero che la tua campagna va bene come hai sostenuto fino ad oggi” , Bonaccini risponde con un secco: “Mi fa compassione”.

Ma, come sottolineato da La Pressa, le risposte date dal candidato per il centrosinistra suscitano altre critiche e commenti negativi. Il nervosismo nella sinistra è ormai certificato.