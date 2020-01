Strage di Lutago: arrestato il 27enne per omicidio stradale plurimo. Sopralluogo della Procura

Sono mesi che l’Australia brucia, e gli incendi iniziati lo scorso autunno hanno già causato enormi danni.

Oltre 3,6 milioni di ettari di territorio sono stati distrutti dalle fiamme, 500 milioni di animali selvatici morti, 23 vittime, innumerevoli dispersi, oltre 4000 persone bloccate in città a rischio e 3000 riservisti richiamati, questo il bilancio delle ultime ore.

Cifre, che sono purtroppo destinate ad aumentare nei prossimi giorni.

Le autorità hanno dovuto dichiarare ancora una volta (la terza da settembre) lo stato di emergenza nell’area più popolata del continente, Sydney rischia di restare al buio, la gente cerca riparo sulle spiagge.

Spezza il cuore la situazione attuale in Australia: non ci sono abbastanza parole per descrivere quello che sta succedendo in queste settimane.

Gli incendi, molti dei quali fuori controllo, vengono attizzati continuamente dai forti venti di aria secca e dalle temperature che superano i 40 gradi. E’ una tragedia senza precedenti.

L’Inferno di fuoco che sta mettendo in ginocchio il Nuovo Galles del Sud e lo stato di Victoria sta inoltre mettendo a rischio numerose specie animali e vegetali: oltre il 30% dei Koala è stato ucciso dagli incendi o dalle loro conseguenze e alcuni sopravvissuti cercano aiuto avvicinandosi a ciclisti o pompieri alla ricerca di acqua e riparo; tantissimi pappagalli e uccelli esotici sono rimasti ustionati dalle alte temperature; i canguri cercano disperatamente riparo scappando dalle fiamme; oltre 300 cuccioli di Volpe Volante sono stati salvati perché abbandonati dalle loro madri. Sul web sono poi diventati virali i video di coloro che hanno messo a disposizione la propria casa, accogliendo alcuni piccoli animali come panda rossi, opossum, scimmie e koala, pur di riuscire a salvare qualche esemplare.

Il fumo ha reso inoltre l’aria irrespirabile: trasportata dai forti venti, la cenere ha investito anche la vicina Nuova Zelanda, tingendo di marrone le cime dei ghiacciai.

Numerosi gli artisti e gli sportivi che si sono subito messi in gioco per donare e/o aiutare la raccolta di fondi utili per supportare gli addetti nel domare questi enormi incendi in cui, il più, grande, è più esteso di Manhattan.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp — P!nk (@Pink) 4 gennaio 2020

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today – whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

Clearer skies are moving into #NewZealand with most smoke from the #Australian bushfires heading east over open waters over the Pacific. A secondary, smaller, plume still moving over the South Island. Also, some thinner amounts in between the two main plumes. 4:45pm Jan 2 NZDT pic.twitter.com/1TufGr8UDn — WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) January 2, 2020