Lutto nel volontariato trentino: è morto Fabio Casagrande, aveva 80 anni

Il Trentino, secondo i dati pubblicati dall’INPS a novembre dello scorso anno, è la quartultima regione d’Italia relativamente alle domande presentate per Quota 100 e penultima per il Reddito di Cittadinanza.

In entrambi i casi ultima è la Valle d’Aosta rispettivamente con 434 e 890 domande.

In Trentino sono state fatte 2777 domande per Quota 100 e 2743 per il Reddito di Cittadinanza.

A livello statistico il primo posto nella graduatoria nazionale di Quota 100 va alla Lombardia con 26.648 domande e alla Campania che per il Reddito di Cittadinanza registra 178.163 richieste.

Per Quota 100 le certezze sono solo fino al 2021, termine oltre il quale il governo ha già annunciato che ci saranno grossi cambiamenti.

Un’ipotesi potrebbe essere quella dell’età pensionabile a 64 anni con 36 di contributi, calcolando l’assegno mensile solo con il sistema contributivo, mentre è confermata l’opzione donna.

L’alternativa è la proposta del presidente dell’INPS Tridico che ipotizza un sistema non basato sulla pensione di vecchiaia, ma sulla gravosità del lavoro. A livello nazionale lo scorso anno sono state presentate 201.000 domande fino all’11 novembre, mentre secondo il deputato della Lega Claudio Durigon il totale ammonterebbe a 227.000 domande.

Al momento delle 166.000 domande analizzate ne sono state accolte circa 150.000.

Sono 80.000 le domande dei lavoratori di età inferiore ai 63 anni, 84.000 per la fascia di età fra i 63 e i 65 anni, mentre solo 38.000 per chi ha più di 65 anni.

Per la maggioranza Quota 100 è stata richiesta da lavoratori uomini (148.629 domande), mentre sono 54.393 quelle depositate dalle donne.

La maggior parte delle domande, 71.603, sono di lavoratori dipendenti, mentre quelli pubblici sono 61.590. 18.669 gli artigiani, 18.178 i commercianti e 561 le domande presentate per il settore spettacolo e sport. Sulla base geografica 16.648 sono le domande presentate solo a Roma.

Per il Reddito di Cittadinanza, secondo i dati INPS, tra aprile e novembre sono state presentate 1.600.000 domande, delle quali 440.000 sono state respinte, 112.396 risultavano in fase di elaborazione.

Dopo i controlli effettuati anche dalla Guardia di Finanza sono state accolte 1.066.110 domande.

Per il 60,4% in Meridione e nelle Isole.

643.999 accolte a fronte delle 902.000 pervenute al Sud.

È interessante il dato che indica come da maggio al 10 dicembre solo il 3,63% dei beneficiari abbia trovato lavoro.

28.763 sono stati obbligati a seguire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro. Al 13 dicembre erano stati convocati ai Centro per l’Impiego solo 422.947 beneficiari sui 791.351 che sono tenuti a seguire il Patto per il Lavoro.

L’importo medio del Reddito di Cittadinanza è di 522 euro, ma in Lombardia si abbassa a 462 euro e in Trentino-Alto Adige a 400 euro.

Al 31 dicembre 2019 la spesa complessiva del Reddito di Cittadinanza è nell’ordine di 3,8 miliardi di euro per sussidi a perdere ed ha creato solo 28.763 posti di lavoro, per un costo di 132.000 euro per ogni lavoro creato.