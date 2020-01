Le «sgarbate» quotidiane del funambolico presidente del Mart – di Dario Di Blasi

Egregio direttore,

scrivo questa mia lettera al suo giornale per ringraziare di vero cuore l’assessora Stefania Segnana che dopo un mio appello social mi ha prontamente risposto intervenendo direttamente al pronto soccorso del santa Chiara.

Una cosa così rara per un politico che merita di essere raccontata, un momento di vicinanza della classe politica ad un normale cittadino difficile da riscontrare nel mondo di oggi.

Forse il segno di una classe politica che vuole cambiare per essere più vicino alla propria comunità e che intende proteggere il cittadino quando questi è in difficoltà

Non conosco Stefania Segnana. È solo un amica virtuale sui social ed ho deciso di chiedere il suo aiuto presa dalla disperazione.

La vigilia di Natale mia madre è stata male, mia sorella l’ha trovata esanime in casa ed è stata ricoverata d’urgenza al santa Chiara.

Arrivati al pronto soccorso i medici non riuscivano a capire le cause dello svenimento e intanto la mamma peggiorava a vista d’occhio.

Contattata da me via social l”assessora Segnana ha avuto il cuore di telefonare in pronto soccorso per sapere qualcosa a riguardo interessandosi alla questione e questo per conto di una perfetta sconosciuta e alla vigilia di Natale.

Davvero una rarità!

A lei hanno detto che non era nulla di grave e che mia mamma sarebbe stata trattenuta in osservazione per la di notte Natale e poi trasferita all’ospedale di Rovereto per un’eventuale approfondimento.

Io credo che un angelo ci abbia messo uno zampino perché il giorno dopo, trasferita nel reparto di neurologia gli è stato diagnosticato un Ictus. Mia madre quindi è stata in pericolo di vita per molte ore.

Pur crollandoci il mondo addosso non possiamo fare a meno di ringraziare con il cuore in mano la brava e sensibilissima Stefania Segnana che si è interessata della situazione di una famiglia a lei sconosciuta.

Questo non lo dimenticheremo mai, insieme ai bravissimi medici dell’ospedale di Trento che ora stanno lavorando intensamente e con gran cuore per aiutare mia madre Rosalinda ad uscire da questa “zona pericolo”.

Grazie di Cuore,

Cristina, Teresa e Andrea Roncador insieme alla mamma Rosalinda Mengon