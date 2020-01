Bowie, il gattino con gli occhi diversi diventa una star del web

Se per la stragrande maggioranza delle persone “Capodanno” significa feste e divertimento, lo stesso non si può dire per molti animali, sia selvatici che domestici.

Nonostante in molti Comuni d’Italia siano stati vietati botti e fuochi d’artificio, resta comunque elevato il numero di possibili animali smarriti, investiti, fuggiti di casa, colpiti da infarto e letteralmente traumatizzati durante la notte di San Silvestro.

Per gli animali, non si tratta solo di un problema di udito e di reazione a rumori violenti ed improvvisi, anche i bagliori e le luci possono disorientarli e creare situazioni di pericolo sia per l’animale in questione che per chi lo circonda.

Alcuni cani, infatti, reagiscono in maniera violenta attaccando anche i proprietari, mentre altri perdono la vita o vengono colpiti da infarto. Ovviamente, c’è una rara percentuale di compagni a quattro zampe che invece reagiscono in maniera più tranquilla, ma è comunque un numero bassissimo di esemplari.

Ma cosa possiamo fare per rendere queste feste il più sopportabili possibile ai nostri compagni pelosi?

Per gli animali più ansiosi e inclini allo stress, uno dei migliori rimedi naturali sono i Fiori di Bach : ce ne sono di circa 35 tipi tutti adatti ad un particolare stato d’animo

: ce ne sono di circa 35 tipi tutti adatti ad un particolare stato d’animo Restare a casa per non lasciarli soli oppure accendere tutte le luci e lasciare che l’animale si sposti tra le stanze in libertà

oppure accendere tutte le luci e lasciare che l’animale si sposti tra le stanze in libertà Tenere il volume di radio o televisione alto, in modo da sovrastare gli scoppi

Non legare l’animale, rischierebbe di strozzarsi o di incastrarsi

legare l’animale, rischierebbe di strozzarsi o di incastrarsi In caso di piccoli animali o roditori, cercare di attutire i rumori il più possibile anche tenendoli in braccio e parlandogli: una voce familiare può davvero fare molta differenza

può davvero fare molta differenza Far rimanere l’animale dentro casa e, se abituato a stare fuori, lasciarli libero accesso all’abitazione

e, se abituato a stare fuori, lasciarli libero accesso all’abitazione Accertarsi, nel caso l’animale resti fuori casa, che sia dotato di microchip e collare con numero di telefono e indirizzo nel caso si smarrisca

Cercare di mantenere un atteggiamento positivo e rilassato: il nostro umore verrà percepito dall’animale che, magari, ne riuscirà a trarre conforto

Nella speranza che questo sia un Capodanno animal-friendly con botti e fuochi limitati, è sempre bene fare quanti più accorgimenti possibili: in fin dei conti, i nostri animali fanno parte della famiglia ed è giusto rendere una delle loro serate più difficili di tutto l’anno il più sopportabile e sicura possibile.

