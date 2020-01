Apsp San Giuseppe Roncegno Terme: dopo il marchio Family Audit partono i lavori di ingrandimento della struttura

A Pergine i festeggiamenti erano partiti già prima del Capodanno. Ma solo per i vandali però.

Il 30 di dicembre in via Marzola, i vandali, per provare l’ebrezza dei botti, hanno pensato di far saltare la cassetta delle lettere e parte del cancello di una casa abitata da anziani.

È stata una fortuna che in quel preciso momento non passasse nessuno. L’ipotesi è che la deflagrazione, sentita da molti residenti vicini, non sia stata causata da un semplice petardo visto i danni causati. (nelle foto quello che è rimasto della cassetta)

Il tutto nonostante il Regolamento della Polizia Urbana vietasse l’uso di botti e di fuochi d’artificio.

I botti sono poi sfociati in veri e propri atti vandalici.

Nella notte fra il 29 e il 30 al parco Giarete è stato fatto saltare in aria un cestino dei rifiuti, mentre nel pomeriggio di domenica 30 alcuni ragazzi si sono divertiti a lanciare petardi alle auto in corsa all’incrocio fra via Rosmini e viale Venezia.

Fortunatamente sono stati poi fermati da alcuni volontari per la tutela dell’ambiente e del patrimonio a supporto della Polizia Locale.

La sera del 31 dicembre invece in località Vallette una macchina ha preso fuoco durante i festeggiamenti del nuovo anno.

C’è stato il rischio concreto che l’incendio si potesse diffondere alle auto vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sant’Orsola che hanno posto fine al pericolo.

Durante i festeggiamenti tutto il territorio è stato controllato dalla polizia locale e dai vigili del fuoco che sono intervenuti in Piazza Gavazzi per alcuni principi d’incendio ad un cassonetto e a degli scatoloni.