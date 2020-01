Ala: fino al 12 gennaio si possono depositare le osservazioni al PRG

Le minoranze di Calliano attaccano il sindaco Lorenzo Conci per i soldi spesi per il servizio sgombero neve e salatura strade dello scorso anno (stagione invernale 2018-2019).

Nel bilancio consuntivo infatti il Sindaco aveva previsto 8.337,48 euro ma invece la spesa è stata quasi del doppio.

Nell’ultima stagione il comune di Calliano ha speso infatti 14.850,91 euro, spesa notevolmente più alta della previsione di spesa dell’Amministrazione Comunale.

A rendere pubblici i dati sono i consiglieri di «La tua Calliano» Marco Pompermaier, Loredana Ferrari, Stefano Battisti, Gabriele Battist e Rolando Goller

«E’ del tutto evidente che il tanto acclamato risparmio, da parte del Sindaco, non c’è stato. Ma a noi preme, ancora una volta, sottolineare come, – spiegano i consiglieri in una breve nota – se non fossero stati eliminati gli operai del cantiere comunale, questi soldi non sarebbero stati spesi, anzi con i 14.850 euro spesi per quella poca neve della scorsa stagione, si sarebbe potuto assumere un operaio comunale part time per tutto l’anno. Così facendo si sarebbe potuto garantire un servizio migliore alla Comunità».

Dopo anni di assenza del cantiere comunale ora l’Amministrazione comunale vuole indire un concorso per due operai comunali: uno a Calliano ed uno per il Comune di Nomi. «Non vorremmo che fosse un modo per associare i due cantieri comunali, sarebbe un’ulteriore grave danno per la Comunità di Calliano. Noi abbiamo per fortuna ancora una dotazione di mezzi che, se regolarmente manutentati e con l’assunzione di due operai comunali, solo per Calliano, come per altro già accadeva nelle precedenti legislature, potrebbero soddisfare appieno le richieste dei cittadini e mantenere il decoro e la pulizia del paese» – termina la nota dei consiglieri de «La tua Calliano»

