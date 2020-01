Fantasie sessuali donne: sono più varie e di più di quelle degli uomini

“Una donna sopporta facilmente che il marito rientri tardi, se è certa che non rientri prima”.

E’ un pensiero di “Colette”, pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette scrittrice e attrice teatrale.

La sua è una considerazione in controtendenza perché da sempre gli uomini non hanno mai tenuto segreta la propria vita sessuale, mentre le donne si sono sempre comportate diversamente.

Solo recentemente la sessualità femminile non è più tabù e così si sono potuti sfatare molti preconcetti.

A questo proposito è interessante il pensiero dell’antropologa americana Wednesday Martin che prima di tutto sostiene che il tradimento non è per nulla una prerogativa maschile e come non sia vero che la donna tradisca per amore e l’uomo per divertimento: “Oggi scegliere di fare sesso non è solo al maschile e nella coppia la noia colpisce entrambi i partner. Vari studi rivelano che le relazioni di lunga durata mettono a dura prova il desiderio ed in particolare quello femminile. Di più. Il desiderio maschile nei confronti della partner si abbassa gradualmente, mentre nella donna dopo tre anni cala di colpo. Le neuroscienze confermano che la donna non ama avere rapporti sessuali sempre con lo stesso uomo: ha bisogno di emozioni e di nuovi rapporti emotivi”.

Smentita anche l’idea che la libido maschile sia più forte di quella femminile. “La donna a volte è più reattiva a gesti e sollecitazioni e molto dipende dal contesto, ma differenze a livello di intensità non esistono. Anzi le fantasie femminili sono molto più varie rispetto a quelle maschili. Tra l’altro negli ultimi anni è nato il movimento del poliamore ( avere relazioni con più partner in modo esplicito), promosso e guidato in massima parte da donne”.

