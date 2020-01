Devastate le vetrine della sede della Lega a Castello di Fiemme

Dopo l’autobus della ditta romana Trotta bus service bruciato ieri sulla strada che porta a Cavedago oggi l’episodio si ripete a Cavalese con un mezzo della società altoatesina SAD divorato dalle fiamme.

È successo stamane alle 6.30 in via Lagorai dove l’autobus era stato parcheggiato la notte in un’apposita piazzola. A dare l’allarme è stato lo stesso autista che stava raggiungendo il mezzo per cominciare il lavoro. Le fiamme sono scoppiate probabilmente a causa di un corto circuito dell’impianto elettrico del mezzo. Partite dal vano motore si sono subito propagate negli interni finendo per devastare completamente il mezzo. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco che per spegnere le fiamme hanno lavorato per oltre due ore.

