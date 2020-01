Concluso l’Holiday on Mart invernale: al museo educazione e arte

Lo scorso 27 dicembre 2019 un malfunzionamento all’impianto di produzione di cippato situato presso il centro scolastico di Raossi di Vallarsa ha provocato una abbondante produzione di fumi che ha investito la Scuola primaria F. Cavallin.

«Aria Nuova per Vallarsa» da una parte interroga il Sindaco su quanto accaduto, per capire se vi siano state conseguenze per gli abitanti del capoluogo.

Dall’altra, tralasciando sterili riflessioni sull’opportunità della scelta dell’Amministrazione di collocare un simile impianto presso l’unico Centro Scolastico della Valle, Aria Nuova per Vallarsa promuove lo svolgimento di una riflessione sulle conseguenze che un simile accadimento avrebbe causato se fosse avvenuto, anziché in una giornata in cui le attività scolastiche erano sospese, in un giorno lavorativo.

Secondo il portavoce Matteo Rossaro un analogo evento potrebbe causare una intossicazione di alunni, docenti, personale ausiliario della Scuola e quanti popolino Biblioteca, Poste, e attività presenti nel complesso, oltre che dei residenti.

«Aria Nuova per Vallarsa» ha depositato una Mozione tramite il quale impegna la Giunta Comunale a verificare che il documento di valutazione dei rischi della Scuola primaria F. Cavallin contempli una simile evenienza e di conseguenza vengano adottate le contromisure del caso a salvaguardia di quanti popolino il Centro Scolastico (es. esercitazioni per la messa in sicurezza degli studenti, messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, ecc.) e dei residenti (es. piano di allertamento generale)

