“Viaggio in Paesi lontani”: a Sanzeno una serata dedicata al ricordo di Luigi Anzelini

Lunedì prossimo, 6 gennaio, Casa de Gentili a Sanzeno farà da cornice a una serata importante quanto commovente: la comunità di Sanzeno ricorderà infatti un suo censito, Luigi Anzelini, recentemente scomparso.

Una persona che, com’è noto, ha dedicato la propria vita agli altri e in particolare ai più deboli e bisognosi.

Non a caso la serata è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Sanzeno, in stretta collaborazione con il Centro culturale d’Anaunia, a significare l’importanza del ruolo che possono assolvere il volontariato e l’associazionismo ai fini di un miglioramento delle condizioni sociali di vita, portando aiuto e conforto laddove ce n’è bisogno.

Pubblicità Pubblicità

In tal senso Luigi Anzelini è stato non solo una persona speciale, ma anche un pioniere: fondatore dell’associazione Solidarietà Alpina, ha svolto la propria attività solidale soprattutto in Africa e in particolare in Tanzania, dove, insieme ad altri volonterosi, ha contribuito alla costruzione di pozzi e acquedotti, in modo tale da portare direttamente l’acqua dal fondo valle alle case.

Ha migliorato inoltre le condizioni sanitarie di quelle popolazioni, aprendo ambulatori per i servizi essenziali attinenti la salute. Senza dimenticare l’istruzione e la scuola, assi portanti di un aspetto fondamentale come la formazione.

Pubblicità Pubblicità

Un’attività poliedrica la sua, ispirata all’obiettivo di consentire alle popolazioni locali di emanciparsi e rendersi autonome. Obiettivo per il quale Anzelini si è impegnato con tutte le sue forze durante tutta la vita.

L’appuntamento è quindi per lunedì alle 20 nella sala conferenze di Casa de Gentili.

Pubblicità Pubblicità