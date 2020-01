Povo sotto attacco dei vandali? Nella notte bruciati i cassonetti delle immondizie

Vandali ancora in azione nella notte.

Nella mattinata di oggi i residenti di Aldeno hanno travato una brutta sorpresa.

Ignoti infatti hanno distrutto l’aiuola della scuola primaria del paese e se la sono presa con le sagome dei bambini decapitandole.

Poi hanno distrutto il posacenere e rovinato i sassi dipinti.

L’area verde dove sono avvenuti i vandalismo è ubicata di fronte alla scuola ed era stata progettata e realizzata con grande entusiasmo dai bambini della 2^A e 2^B durante lo scorso anno scolastico.

L’aiuola è stata inaugurata lo scorso 30 maggio dalla dirigente scolastica e dal sindaco di Aldeno e era stata costruita in collaborazione con alunni, docenti e genitori.

La comunità di Aldeno ha subito reagito sulla pagina facebook di «Sei di Aldeno se…» dove sono state postate le foto.

«Inutile fare i perbenisti – attacca Emanuele – tutti sappiamo che un gruppo di giovani maleducati va in giro per il paese a fare i bulli. Anche su in via Borelli si vedono i segni del loro passaggio, cartaccie, bicchieri vuoti, cartoni della pizza ed altro. Anche all’area cani si vede la loro educazione vicino alla panchina»

«Che tristezza! Probabilmente non apprezzano il loro paese bello e ben tenuto….» ribatte Ale.

E ancora Silvia: «Noooooo! I lavori dei bambini delle elementari. Che tristezza e poveri bimbi quando torneranno a scuola e vedranno cosa è successo. Hanno lavorato tutto l’anno scorso per realizzare la loro aiuola».

«Vergogna, incivili e vigliacchi!! basta occhi chiusi; chi sa denunci questi fatti; oggi si dice ragazzate ma un domani non per tutti ma tanti potrebbero prendere brutte strade; genitori vigilate!!» – scrive invece senza peli sulla lingua Enzo.

Una comunità delusa per il gesto ma che vuole andare fino in fondo e scoprire i colpevoli per evitare che succedano ancora questi spiacevoli episodi che a quanto pare non sarebbero isolati.