Il concerto di Capodanno dà il la ai festeggiamenti per i 100 anni della Banda comunale di Tuenno

Si apre con il tradizionale concerto di Capodanno il 2020 della Banda comunale di Tuenno. Domani sera, sabato 4 gennaio alle 21, il Teatro Parrocchiale di Tuenno ospiterà il concerto che darà inizio ai festeggiamenti per il 100esimo anno di fondazione del complesso musicale.

Nata nel 1920, la Banda di Tuenno ha una storia lunga e ricca di soddisfazioni, anche se il percorso non è sempre stato lineare. Le attività sono state infatti interrotte per il secondo conflitto mondiale, e sono poi riprese al termine delle ostilità grazie all’impegno di alcuni componenti tra cui il maestro Pompeo de Concini, che ha poi diretto la banda fino al 1991. Attualmente il direttore è il maestro Giovanni Bruni.

Le note della banda giovanile, formata dagli allievi che seguono i corsi di formazione musicale, apriranno la serata.

La Banda comunale continuerà il concerto con un repertorio formato per la maggior parte da brani originali per banda di autori italiani e stranieri. L’esibizione sarà impreziosita dalla presenza del solista Nicola Ravelli, cornista e insegnante di ottoni alla scuola di musica C. Eccher di Cles, che eseguirà due brani accompagnato dalla banda.

Nel primo, intitolato “Cantus” e composto dal pugliese Donato Semeraro, suonerà il corno francese, mentre nel secondo, “Amazing Grace”, si esibirà suonando il corno delle alpi, l’Alphorn, strumento dalla sonorità molto particolare che viene usato in tutto l’arco alpino e che fu usato anche da compositori quali Leopold Mozart, padre di Wolfgang, Beethoven e Brahms.

Le offerte raccolte nella serata saranno devolute alla Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori in memoria di un giovane bandista prematuramente scomparso.

