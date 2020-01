Alto Garda: il 10 gennaio iniziano i lavori per il by-pass della pista ciclopedonale

Scintille fra Cristina Santi e Alessio Zanoni dopo che l’esponente del Pd di Riva del Garda sulla sua pagina social aveva stigmatizzato la decisione della leghista che aveva deciso di non ascoltare il discorso di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Zanoni aveva anche attaccato Cristina Santi evidenziandone la presunta «deriva sfascista da parte di chi vorrebbe governare la nostra città».

Ma a stretto giro di posta arriva la replica della Santi e della coalizione di centro destra che contrattacca e si compatta attorno alla sua rappresentante sottolineando come «vergognose» le parole di Zanoni, «impegnatissimo nel suo ruolo di censore anche sotto le festività»- riporta la nota a firma di Santi, Salizzoni e Masato

«Vorremmo farle presente che – scrivono i tre all’indirizzo dell’esponente del PD – al momento e aggiungeremmo per fortuna di tutti, le opinioni non costituiscono reato e il concetto del tutto personale che lei si ostina a portare avanti è invece degno del peggiore degli oscurantismi».

Il centro destra conferma anche che Cristina Santi non ha mai rivolto insulti a nessuno dello schieramento del centro sinistra e, tanto meno, al Presidente della Repubblica.

Cristina Santi conferma di aver ha già dato incarico al legale di presentare l’eventuale denuncia.

«Certo – continua la nota – capiamo che alla parte politica che lei rappresenta le opposizioni siano gradite quando tacciono oppure quanto annuiscono pedissequamente ma riteniamo di farle ancora una volta presente che la suddetta formula oscurantista è ciò che più di distante possa esserci da un confronto sano e propositivo. La invitiamo, inoltre, a ripassarsi ogni singolo punto della Costituzione e non soltanto le parti che, a seconda del momento, possano o meno tornarle utili e la esortiamo, se davvero intenzionato a rispettarla, ad aprire gli occhi sull’effettivo oltraggio alla democrazia e alla libertà di parola che sta avvenendo in questi tempi sia in ambito locale che nell’intero Paese».

E ancora: «Ci saremmo aspettati che, almeno durante le feste, il clima d’odio verso le opposizioni scemasse a favore di una tregua corroborante e distensiva ma ci duole constatare che nemmeno l’occasione l’abbia portata a riporre le armi per dedicarsi agli affetti famigliari oppure ai problemi impellenti che affliggono la nostra città. Infine, ci ferisce notare che l’articolo in cui lei elenca siffatte accuse sia stato un soliloquio senza contraddittorio, una specie di lungo spot pre elettorale dove l’insulto, elevato a pensiero, cerchi di colpire la pancia dell’elettorato piuttosto che stimolarne le riflessioni. È una politica che la coalizione di centro destra rifugge in toto preferendo ad essa logiche inclusive e atteggiamenti costruttivi. Per questo motivo vorremmo evitare di dover ribattere a simili articoli e, al contrario, concentrare ogni energia possibile sui problemi veri, quelli con cui la cittadinanza deve fare i conti giorno per giorno e che necessitano non di chiacchiere ma di risposte concrete».