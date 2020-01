“Rivoluzione green” a Ville d’Anaunia: consegnate 3 e-bike di servizio per gli uffici comunali

Inizia con una “rivoluzione green” il 2020 del Comune di Ville d’Anaunia. Tre biciclette a pedalata assistita sono state consegnate in questi giorni alla struttura e messe a disposizione della polizia municipale, dei ragazzi del Servizio civile e dei vari uffici.

Altri 11 mezzi sono stati affidati ai dipendenti, che hanno deciso di cogliere l’opportunità di noleggiare le bici elettriche, anche per gli spostamenti casa-lavoro.

“Non possiamo che essere soddisfatti per l’adesione all’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale” commenta l’assessore allo sport Matteo Mendini, che osserva come i dipendenti abbiano dimostrato da subito interesse ed entusiasmo rispetto alla possibilità di limitare l’uso dei veicoli a motore per puntare sulla mobilità sostenibile.

Il contratto siglato con l’azienda austriaca fornitrice prevede che le due ruote assegnate al personale possano essere sostituite ogni anno e infine riscattate. “Un grazie va agli uffici che hanno gestito le pratiche e ai dipendenti che hanno dimostrato grande sensibilità” conclude l’assessore.

L’iniziativa va a completare il progetto e-bike, che ha visto l’installazione di cinque punti di ricarica all’interno dei paesi e in montagna.

Si tratta di un servizio pensato sia per i residenti, sia per chi sceglie il territorio di Ville d’Anaunia come meta delle proprie vacanze. Ognuna delle cosiddette “bacheche” – installate nelle piazze di Tuenno e Tassullo, presso le malghe Tassulla e Tuena e al centro visitatori della Val di Tovel – è dotata di cinque punti di ricarica con gli attacchi per i principali marchi di e-bike: ci sono tre cavi con caricabatterie integrato Bosch e Yamaha, mentre le ultime due postazioni sono libere, con una presa di corrente dove i biker possono collegare i loro mezzi.

Sulle colonnine realizzate dalla falegnameria del Parco naturale Adamello Brenta è stata affissa la cartina con i “sentieri” di Ville d’Anaunia, che gli ospiti possono percorrere per ammirare le bellezze naturalistiche e artistiche del territorio.

