Pergine: atti vandalici a causa dei botti nonostante fossero stati vietati

Il piccolo Francesco di un mese e mezzo non ce l’ha fatta.

Nella notte fra venerdì e sabato il neonato aveva accusato un malore improvviso e da Ronco Busini, frazione di Canal San Bovo nel Vanoi, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara.

Francesco era nato il 10 di novembre insieme al gemello presso un ospedale di Milano.

Venerdì notte sul posto era giunto l’elicottero con a bordo l’equipe sanitaria e il medico rianimatore ma la situazione era apparsa fin da subito complicata.

Non si conosce ancora la ragione della morte del piccolo. Dopo l’autopsia che probabilmente verrà effettuata oggi si potranno capite meglio le cause del decesso.

I genitori, Maria e Gabriele, sono due funzionari ONU, che dopo un anno in giro per il mondo, erano finalmente riusciti a godersi un po’ di relax in montagna.

Maria è originaria di Bassano del Grappa mentre Gabriele dell’Umbria e solo qualche anno fa avevano deciso di comprare casa e trasferirsi nella Valle del Vanoi.

Potrebbe trattarsi di un caso di morte in culla detta SIDS o morte bianca (in Italia ha un’incidenza dallo 0,2 allo 0,5 per mille) che generalmente colpisce bambini fino ai 6 mesi di età, ma in alcuni casi può arrivare fino a un anno di vita.

Ma si tratta solo di un’ipotesi.

Fra le cause della SIDS, ancora oggetto di studio, vi sono dei difetti di maturazione dei circuiti cerebrali che governano la “capacità di risvegliarsi” dei bambini, specie in condizioni pericolose come la carenza di ossigeno (ad esempio in corso di infezioni respiratorie o se le vie aeree sono ostruite). Poi vi sono delle cause concomitanti: la prematurità, il basso peso alla nascita, l’abitudine al fumo e l’assunzione di alcool da parte della madre in gravidanza.

Infine dei fattori ambientali “precipitanti”: il sonno a pancia in giù o di lato, il surriscaldamento eccessivo, il fumo passivo, l’alimentazione con latte artificiale, le malattie febbrili intercorrenti e dormire su superfici inadatte con troppe coperte o cuscini.

In particolare, i bambini più a rischio sono quelli nati prematuri o con basso peso alla nascita (meno di 2,5 kg) e i figli di madri fumatrici in gravidanza. L’allattamento al seno ha un effetto protettivo.