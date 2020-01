Per Virtual sex e Pornohub numeri da capogiro: 115 milioni di contatti giornalieri (il 30% sono donne)

Strade e sballo: è una realtà sconvolgente nella quale 6 genitori su 10 non sono minimamente in grado di vigilare sul consumo di alcol e droga dei figli.

In pratica il 62% dei genitori non riesce a controllare in alcun modo i propri figli relativamente all’uso di sostanze; solo il 33% afferma di riuscirci ed il 5% preferisce non rispondere.

Allarmanti anche le risposte date dai giovani alle domande del sondaggio promosso da Notosondaggi.

Il 64% ha dichiarato di consumare abitudinariamente alcol, il 14% ha preferito non rispondere e solo il 22% non lo consumerebbe.

Per le droghe la domanda si limitava solo all’assunzione di quelle leggere: il 37% le assume, il 13% non risponde ed il 50% non le assumerebbe.

Netta maggioranza quella favorevole al ritiro a vita della patente in caso di incidente sotto l’effetto di sostanze con il 91% che introdurrebbe la normativa e con solo il 5% contrario.

Meno netta la posizione per l’Educazione Stradale obbligatoria nelle scuole.

In questo caso ad essere favorevole è il 68%, contrario il 16% e la stessa percentuale è per chi non risponde.

Chiudiamo un anno nel quale sono morte più di 3 mila persone di cui il 12% aveva meno di 24 anni.

Le cause? Secondo l’Istat la causa principale è data dall’uso dello smartphone comune agli automobilisti, camionisti, motociclisti e perfino ciclisti.

Al secondo posto le buche ed al terzo le macchine non in regola.

L’emergenza è data dallo sballo serale sempre più diffuso tra i giovani che diventa anche una sorta di collante per le serate da trascorrere insieme.

Esaminiamo nel dettaglio il dato delle morti secondo i dati di Aci. I decessi sono stati 3.334 per una media giornaliera di 9 morti. 414 i decessi di ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 19 anni che corrisponde ad un +26% rispetto al 2018: consideriamo che sono ormai 20 anni che si parla di stragi del sabato sera.

I dati indicano anche come la situazione sia sfuggita di mano non solo alle famiglie, ma anche alla società stessa tanto che la legge che ha introdotto l’omicidio stradale del 2016, è totalmente inadeguata.