Grande successo per il primo torneo di Natale organizzato dall’Anaune Pallavolo

Grande successo sabato scorso per il primo torneo di Natale calcetto/pallavolo, organizzato dalla società sportiva clesiana Anaune Pallavolo per la categoria under 13 maschile, che ha avuto luogo al Polo Scolastico di Cles.

Le 8 squadre iscritte, per un totale di circa 30 ragazzi nati negli anni 2007-2008-2009, si sono sfidate a pallavolo e a calcetto nella formula del 3 contro 3.

Il torneo è stato gestito dagli allenatori dell’under 13 maschile Matteo Saurini e Salvatore Gentile, con l’aiuto di gran parte dello staff tecnico della società e di alcuni atleti della prima squadra maschile di serie C.

Le migliori quattro squadre si sono poi sfidate nelle semifinali e finali a pallavolo per determinare la formazione vincitrice.

“I ragazzi si sono divertiti molto, affrontandosi all’insegna del fair play sia nel volley che nel calcetto – spiegano Saurini e Gentile –. È stata una bella opportunità per passare un pomeriggio diverso, conoscendo amici nuovi e provando due sport contemporaneamente”.

Il tutto si è concluso con la consegna di un premio a tutti i partecipanti e di una medaglia ricordo alle prime tre squadre classificate.

Menzione speciale, infine, per i migliori tre ragazzi “non pallavolisti”, cioè i tre ragazzi non tesserati Anaune Pallavolo che hanno dimostrato le maggiori attitudini per il volley, che hanno ricevuto in premio un pallone da pallavolo.