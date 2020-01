Continua il degrado del centro sportivo di Isera. La nuova denuncia di un cittadino

Il caso legato al degrado della zona sportiva di Isera, collocata sopra il cimitero, era scoppiato alcuni mesi orsono.

L’assessore competente aveva promesso un veloce intervento nel merito, purtroppo però il degrado è sempre lo stesso, ed a testimoniarlo sono le fotografie scattate ieri alle ore 14.00 sul posto dal signor Alberto Bertolini che sono state inviate al numero WhatsApp della nostra redazione (3922640625) e che rappresentano la situazione attuale del centro sportivo.

Era stato lo stesso Bertolini a sollecitare un sopralluogo con l’assessore allo sport di Isera per constatare lo stato di abbandono in cui versa un sito realizzato decenni fa dalla amministrazione e via via caduto in un degrado assoluto.

In vero, come si può constatare osservando le foto, la situazione, nonostante le rassicurazione dell’assessore, non è per nulla cambiata con riferimento all’intera struttura che si presenta fatiscente ed inutilizzabile per lo scopo per il quale era stata realizzata.

Secondo Bertolini solo quello che era un campo da tennis è stato recentemente ripulito e dotato di una struttura destinata ad “eventi“, tradendo tuttavia in tal modo la sua naturale destinazione.

«Da notare che a Isera non esiste un campo da tennis utilizzabile. A dimostrazione che, – aggiunge Bertolini – nonostante la buona volontà delle associazioni presenti sul territorio, l’attuale amministrazione comunale, al pari delle precedenti, si è dimostrata incapace di restituire alla collettività una struttura sportiva alla destinazione per la quale era stata a suo tempo concepita, con notevole impegno finanziario che risulta quindi disperso nel nulla».

E ancora: «Ritengo che nel momento in cui una pubblica amministrazione decide di realizzare un’opera di pubblico interesse, come quella di cui trattasi, debba anche prevedere per il suo utilizzo futuro; quindi in particolare per la sua corretta e costante manutenzione. O prevede di farlo in proprio altrimenti affidandosi ad una organizzazione che ne garantisca la gestione secondi criteri pre definiti. Tuttavia la responsabilità dei quattrini pubblici impiegati per la sua realizzazione rimane a mio giudizio sempre in capo al comune, in questo caso. Posso comprendere che un amministratore comunale cerchi di difendere il proprio operato, o la propria inefficienza di carattere omissivo, ma non si può negare l’evidenza rappresentata da delle foto che per loro natura rivestono un carattere di assoluta oggettività».