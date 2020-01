A Cles nascono l’ultimo bambino del 2019 e il primo del 2020

Già le vecchie “poltrone” erano proprio malandate. Ragioni di sicurezza e di decoro alla base del rinnovo del “parco poltrone“.

Poltrone di gran classe per nobili terga, dunque! 13 poltrone giuntali al prezzo di oltre 8 mila euro. 8.564,40 euro per l’esattezza, pari a 658,80 euro cadauna.

E’ quanto emerge dalla determinazione n. 179 del 12 dicembre 2019, oggetto di una articolata interrogazione presentata, lo scorso 23 dicembre, dai consiglieri di minoranza delle liste Civiche Predaia Futura e Predaia Unita.

Pubblicità Pubblicità

Nell’atto ispettivo, i consiglieri di minoranza, sottolineando che altre amministrazioni comunali per acquisti simili hanno speso tra 73 euro e 146 euro per “poltrona“, a fronte di 658,80 euro per “poltrona” spesi per la giunta di Predaia, stigmatizzano il comportamento dell’amministrazione, quando altri comuni sono impegnati per il contenimento della spesa pubblica.

Conclusione: secondo i consiglieri di minoranza per quell’acquisto si potevano risparmiare ben 6.614,00 euro. Ecco la nostra, invece, irriverente conclusione, certamente non apprezzata dai contribuenti: le terga dei membri della giunta di Predaia valgono almeno 6 volte quelle degli altri membri di giunta delle amministrazioni prese a campione.

Pubblicità Pubblicità