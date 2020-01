Furto nella notte allo Store dell’Aquila Basket. Danni per oltre 10 mila euro

La notte di Capodanno a Trento è filata via abbastanza tranquilla e senza particolari problemi o eccessi.

Sono stati una decina i ragazzi ricoverati al santa Chiara per abuso di alcool e non si sono registrati feriti per i tradizionali botti dell’ultimo dell’anno.

Abbiamo scritto abbastanza perché in realtà ci sono stati due episodi piuttosto inquietanti.

Il primo riguarda una rissa fra 7 persone dell’est Europa, i testimoni parlano di soggetti di nazionalità russa, successa alle 5 del mattino di fronte al punto vendita Sait di piazza Cantore in Cristo Re.

La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi e per colpa della troppa Vodka consumata da parte del gruppo.

Il gruppo è arrivato in piazza Cantore con due autovetture una delle quali, una station vagon, guidata dall’unica donna dell’allegra combriccola.

Allegra, perché in effetti fra grida e risate i sette avevano cominciato ad abbracciarsi calorosamente scambiandosi gli auguri.

Poi dopo circa un mezz’ora il tenore delle risate si è improvvisamente tramutato in minacce ed insulti, e poi definitivamente in calci e pugni violenti davanti ad alcune famiglie che hanno assistito alla scena dalle terrazze delle case.

La rissa si è trasferita in mezzo alla strada proprio davanti al supermercato Sait dove alcune autovetture hanno dovuto fare dello slalon per evitare in contendenti che se le stavano dando di santa ragione.

Poi dopo un’ora sono risaliti in macchina e si sono dileguati.

Al mattino sul luogo sono stati trovati anche una quindicina di bossoli (foto) che pare non essere riconducibile allo scontro avvenuto nella notte.

L’ipotesi è che siano stati sparati da qualcuno per festeggiare il nuovo anno con una scacciacani. Pare però che il responsabile sia già stato identificato dagli uomini della Questura di Trento.

L’altro episodio, piuttosto inquietante, è avvenuto durante i festeggiamenti in piazza Duomo.

Fra le circa 5.000 persone è stato fermato in mezzo alla piazza un ragazzo giovane con un coltello con il manico giallo e una lama di almeno 10/15 cm.

La paura è che il giovane volesse tagliare il fondo delle borsette per rubarne il contenuto approfittando della calca.

Le forze dell’ordine sono intervenute hanno sequestrato l’arma, identificato il giovane che è stato però fatto tornare in mezzo alla folla.