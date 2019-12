Successo straordinario per il «Gala Concert» dei 200 anni della fondazione del Teatro Sociale

Primo appuntamento della stagione 2020 del “Salotto Letterario “ del Bocciodromo di Pergine ( via Caduti 19) per sabato 4 gennaio, quando sarà presentato il romanzo di Vito Nomade “ Le Ombre di Michelle”. “Questo in realtà è l’evoluzione del primo libro intitolato RAPS. Una prima opera che, come spesso accade è immatura e imprecisa, stampata in autonomia. Però piacque ad un editore di Milano, la Mnamon, che volle comunque aggiustarla un po’ e pubblicarla come e-book.

Gilberto Salvi, l’editore, pubblicò in seguito anche “Igor”, però mi fece notare che si doveva per forza rivedere Raps che infatti non vendette nemmeno una copia. Oggi, dopo alcune settimane di lavoro, di ricerche e di studio, ho consegnato un testo decisamente più importante e gli ho dato una nuova veste. Parla di come non ci si debba mai fidare di qualcuno al primo incontro, ma di saperlo valutare bene. Parla anche di intrighi strani e di una setta satanica.” Così Vito Nomade parla del suo libro in una recente intervista.

Come al solito il “ Salotto Letterario” sarà condotto da Katia Ciurletti.

