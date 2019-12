Rubano il portafogli ad un’anziano, individuate e denunciate

Sono passati molti anni dal quel 12 ottobre 2007, quando Donatello Baldo a quel tempo leader dei no global e centri sociali trentini, pervaso da deliri d’onnipotenza spense un sigaro in faccia a uno studente minorenne, procurandogli delle gravi lesioni al viso.

La reazione del capo dei No – Tav, No Global, anarco insurrezionalista era scattata dopo che un ragazzo di 17 anni stava facendo una video-intervista agli studenti per un lavoro scolastico e aveva cercato di intervistare il leader dei Disobbedienti locali, tal appunto Donatello Baldo il quale però non gradisce e quindi spegne il suo sigaro in piena faccia al ragazzo cercando poi di aggredirlo insieme ai suoi sgherri.

Il tutto davanti a decine di persone nella piazza centrale e con la polizia a due passi.

Pare che per l’aggressione al giornalista in erba dell’università, a colpi di sigaro acceso dentro l’occhio, l’ex capo dei disubbidienti sia stato condannato a 2 anni e qualche mese di prigione.

Stiamo parlando del Donatello Baldo faro di quei disubbidienti locali, artefici di violazioni penali continue e ripetute, imbrattamento muri, occupazioni di immobili, con relativa somministrazione abusiva cibo, bevande, concerti non autorizzati e locali privi di qualsiasi norma igienico sanitario.

Un bel curriculum quello dell’odierno Donatello Baldo, è sì, perché oggi è un affermato articolista del Corriere del Trentino

Dal giornale per cui scrive ed è stipendiato, artista della delazione non perde mai occasione per insinuare il “Nemico”; Strumento consapevole, animati da sentimenti forcaioli, avulso da virtù etiche e morali, abbagliato dall’odio giacobino, nel nome della libertà, uguaglianza e fraternità, metaforicamente non esita a mandare sul patibolo uomini innocenti.

Donatello Baldo rientra nel novero di quella genia che reputa gli uomini onesti una disgrazia pubblica.

Oggi sul Corriere del Trentino attacca Aronne Armanini solo perché indicato come candidato Sindaco del centro destra con frasi deliranti e ovvietà a dir poco sconcertanti. Ma quello che importa è il titolone, che insinua sospetti sul nulla. (vedi foto)

Il nostro prode ex capo dei centri sociali trentini riesuma persino un’assoluzione di Armanini avvenuta, pensate un po’, 50 anni fa.

È già, perché gli avversari politici per la becera sinistra, anche se innocenti, sono colpevoli per tutta la vita

Naturalmente Aronne Armanini ci ride sopra e smentisce tutto.

La sua carriera, il suo curriculum parlano da soli infatti. «Nella mia vita non ho più nemmeno ricevuto una multa, non ho mai fatto politica e all’università pensavo solo a studiare» – afferma ancora Armanini ricordando i fatti avvenuti nel 1969.

Donatello Baldo dopo aver rischiato di far perdere la vista al 17 enne che tentava di intervistarlo rispondeva in altro modo però.

Le sue giustificazioni leggendole oggi paiono oltre modo incredibili. “Ho cominciato a smettere di fumare e sono nervoso“, “L’anno scorso lui e i suoi amici hanno assaltato il centro sociale spranghe in mano“(come no, basta vederli nel video pubblicato sotto l’articolo i terribili ragazzi per capire subito che sono dei sanguinari fascisti ), ed infine “Ho otto avvocati che mi difendono e non mi pento”. – Queste le due allucinanti dichiarazioni

Ovviamente, coloro che sono caratterialmente strutturati come Donatello Baldo, sono un concentrato di viltà, infatti mai un rigo scritto contro i forti, vedi ad esempio sui trascorsi giovanili di Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Alcide Degasperi, Giorgio Bocca, Gaetano Azzariti, Aldo Moro, eccetera.

Baldo rimprovera altri di un difetto che in realtà possiede lui al massimo grado, e se la prende con il candidato sindaco del centro destra immacolato scordando la sua fedina penale che fa rabbrividire, dove democrazia e libertà scompaiono dai radar e dove come sempre la sinistra demolisce l’avversario con le menzogne e le falsità.

Oggi è un giornalista a busta paga del Corriere del Trentino.

Niente di nuovo insomma.

Sotto il video dove Donatello Baldo spegne la sigaretta in faccia allo studente