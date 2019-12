Riva del Garda: denunciata una persona per vendita di petardi a minori di 14 anni

Nel corso delle festività sono stati attuati dal Commissariato di Riva del Garda numerosi servizi finalizzati al controllo delle attività inerenti la vendita dei fuochi d’artificio.

Durante i controlli è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria una dipendente di un negozio che aveva venduto a tre minori di anni 14 dei petardi di cui era vietata la vendita.

Con l’occasione si ricorda che la vendita di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici a minori di anni 18 comporta la pena fino a 6 mesi di arresto e l’ammenda da 20.000 a 200.000 euro.

Vi sono, inoltre, multe da 25 a 300 euro, anche nei confronti delle persone che usano petardi e materiale pirotecnici laddove le ordinanze sindacali lo vietano. Si invitano quindi i cittadini a prestare particolare attenzione ai divieti in atto.

«In questo periodo dell’anno – commenta il Vice Questore Salvatore Ascione (foto) – è consuetudine utilizzare i fuochi d’artificio per propiziare l’anno nuovo. A fronte di questa tradizione si invitano tutti i cittadini a prestare particolare attenzione nell’uso dei petardi ed in particolare a tenerli lontani dalle persone e dai materiali infiammabili; a non raccogliere i fuochi non esplosi; ad allontanarsi quando la miccia è accesa; a non lanciare contro animali e persone ed a seguire dettagliatamente le indicazioni riportate sulla confezione. Per ultimo, ma sicuramente il più importante, acquistare sempre i fuochi consentiti e, possibilmente, farli accendere da mamma e papà».

