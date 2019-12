Nuovo anno record per la «Voce del Trentino», nel 2019 superate le 18 milioni di pagine lette

Gli articoli più letti de «La Voce del Trentino» dal 2013 ad oggi?

Rimane saldamente in testa «55.930 mila stranieri in Italia godono dell’ assegno sociale senza aver lavorato nemmeno un giorno» con quasi 900 mila visualizzazioni, seguito da«Non sono poveri e non scappano dalla guerra né dalla fame, ecco perché i profughi vengono in Italia» e da «Il coraggio delle merde», scritto nel 2016 e ripreso nel 2018 dove si anticipava il grave fenomeno della droga poi emerso a Trento.

Il web non ha confini, per questo gli articoli del nostro giornale vengono letti in 217 paesi diversi del mondo.

Dagli oltre 105 mila contatti degli Stati Uniti agli oltre 30 mila contatti annuali di Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Norvegia, Romania, Irlanda, Austria, Brasile e all’unico contatto dell’isola di Samoa

Alla pari di Trento e Bolzano durante il 2019 gli articoli de «La Voce del Trentino» sono stati sfogliati anche in tutte le città d’Italia.

Nella speciale classifica dopo le due città della regione ci sono Milano (800 mila contatti), Roma (500 mila) Verona(400 mila), Bologna, Firenze, Napoli e Torino con oltre 300 mila contatti nell’anno appena terminato.

A Seguire il nostro giornale per il 56% è il sesso femminile. Lo zoccolo duro è quello dai 25 ai 54 anni di età (67%).

La nostra redazione è particolarmente orgogliosa di aver fatto scoppiare gli scandali legati alle borse di studio, poi impugnati dalla Corte dei Conti che ha condannato i comportamenti di alcuni soggetti chiedendo un danno erariale di 607 mila euro. (leggi Borse di studio a bimbi di tre anni: contributi a pioggia a figli di dipendenti Unitn ma senza ICEF né ISE o Borse di studio ai bimbi, la “Voce” aveva ragione: danno erariale di Unitn da 607mila euro).

Nel 2019 sono state quasi 300 mila le interazioni sui post condivisi nelle pagine facebook e quasi 500 le segnalazioni arrivate al numero whatsApp della redazione (3922640625).

Quelli sopra riportati sono numeri da record per un giornale «libero» da padrini e padroni che si sostiene da solo, contrariamente ad altri media della regione che ricevono finanziamenti dallo Stato, o peggio chiedono l’elemosina ai propri lettori (vedi ilDolomiti.it).

E per questo vanno ringraziati i lettori che giornalmente sfogliano oltre 50 mila pagine al giorno del nostro giornale e che ci testimoniano il proprio affetto e rispetto in qualsiasi momento.

Ed anche tutti i collaboratori che in questi anni, anche scrivendo un solo articolo, hanno contribuito alla crescita di questo progetto, tenendo sempre atteggiamenti propositivi, di lealtà e di stima l’uno per l’altro.

È stato anche l’anno del nuovo direttore Elisabetta Cardinali (foto) nominato il 24 dicembre 2018 che si è subito calata nella realtà della testata portando una ventata di novità, nuovo dinamismo, preparazione, competenza, equilibro ed entusiasmo. Per lei il 2020 potrebbe essere l’anno della sua consacrazione.

Mentre in questi anni nascevano altre testate online, poi chiuse in tempi brevi o in questo momento alla canna del gas, oppure altre, che con arroganza cercavano di distruggere il nostro lavoro con il risultato poi di dover chiedere l’elemosina ai propri lettori per poter sopravvivere, o veder confermato che le accuse nei nostri confronti erano solo fake news, noi in silenzio abbiamo continuato a lavorare non perdendo mai di vista gli obiettivi.

L’invidia, la cattiveria, e la gelosia, che da sempre accompagnano i perdenti, non fanno parte dei valori di questa testata che ha sempre preferito la tenacia, l’intraprendenza, l’efficienza e il lavoro, alle chiacchiere, agli insulti e alle diffamazioni arrivate da persone vigliacche e codarde che agiscono nell’ombra, preferendo la violenza al dialogo.

Questo ha pagato in termini di popolarità e di lettori per una testata che è stata, è, e sarà la «voce» del territorio, della comunità, e di chi non è stato mai ascoltato da nessuno

Il vile attentato alla nostra ex redazione di via Milano rivendicato dal mondo anarchico e dai centri sociali trentini è l’unico momento di amarezza di questo 2019 che sta finendo.

Ma non tutto il male vien per nuocere, da quanto successo abbiamo tratto la consapevolezza di una situazione che deve essere migliorata: non è infatti possibile che personaggi squallidi senza arte ne parte, nullafacenti e vigliacchi, possano ancora girovagare per strada a Trento armati, spaccando vetrine di onesti commercianti o seri imprenditori e provocando danni in nome di una non meglio precisata democrazia e libertà. (la loro però)

Ma la solidarietà trasversale di tutto il mondo politico e soprattutto il sostegno di migliaia di lettori e amici, ci ha reso ancora più forti e consapevoli dell’importanza del nostro ruolo nell’informazione e della comunicazione in Trentino e non solo.

Il lavoro paga sempre. Il risultato è in quello che abbiamo raggiunto in questi anni grazie a noi stessi e alle migliaia di lettori che si sono fidelizzati sempre di più al nostro giornale.

Ma naturalmente non finisce qui…. nemmeno quest’anno.

