Diego Canella: presentata una seconda richiesta di archiviazione per i 14 sanitari indagati

Il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi ha emesso in data odierna, lunedì 30 dicembre, un’ordinanza con la quale vieta l’uso di artifici pirotecnici in occasione della festa del nuovo anno.

Il divieto impone il divieto di accendere o far esplodere artifici pirotecnici di qualsiasi tipo nel periodo compreso tra le ore 00,00 di martedì 31 dicembre 2019 e le ore 24,00 di mercoledì 1 gennaio 2020, e riguarda le seguenti vie e piazze:

– corso Dante, piazza Municipio, piazza 1° Maggio, piazza Cesare Battisti, via Bergamo, via Roma, piazza Granda, e a non meno di mt. 200 dall’Ospedale Valli del Noce in viale Degasperi e dalla Casa di Riposo A.P.S.P. Santa Maria in via Chini.

L’ordinanza è stata dettata dai numerosi incidenti causati ogni anno da fuochi artificiali, botti, petardi e quant’altro, infortuni gravi e a volte anche mortali, riguardanti sia persone che ad animali, danni materiali, anche danni psicologici, pericolo di incendi, e questo specialmente in luoghi molto affollati come possono essere i centri storici nella notte di San Silvestro.

Provvederanno a far rispettare l’ordinanza le forze dell’ordine preposte, Agenti di Polizia Locale ed Agenti della Forza Pubblica. Per chi non osserverà questo divieto previste sanzioni pecuniarie da € 50,00 fino ad € 150,00.

L’ordinanza completa è scaricabile dal sito del Comune di Cles

